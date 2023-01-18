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Ультиматум РФ до України щодо відмови від окупованих територій: США відреагували

Юрій Лящук
glavcom.ua
Ультиматум РФ до України щодо відмови від окупованих територій: США відреагували
Блінкен підтримує територіальну цілісність України
фото з відкритих джерел

Блінкен заявив, що російські вимоги до України визнати нові територіальні реалії є неприйнятними

Вимоги Російської Федерації визнати тимчасово окуповані регіони України такими, що належать Москві, є неприйнятними. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільного брифінгу із главою МЗС Британії Джеймсом Клеверлі.

Держсекретар США також підкреслив, що такі вимоги з боку РФ не дозволяють розпочати мирний переговорний процес між країнами.

«Російські вимоги до України визнати нові територіальні реалії є неприйнятними та не дозволяють налагодити переговорний процес», – зазначив Блінкен.

Раніше повідомлялось, що українські військові розпочали навчання на ЗРК Patriot в США.

Нагадаємо, під час зустрічі із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що він теж візьме участь в ініціативі щодо відправлення систем оборони в Україну. Йдеться про ЗРК Patriot.

В Європі зенітно-ракетний комплекс Patriot на озброєнні мають лише Німеччина, Іспанія та Нідерланди.

Раніше повідомлялося, що постачання США Україні додаткових систем Patriot буде пов'язане з рівнем підготовки ЗСУ.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявив, що підготовка до передачі Україні системи Patriot вже розпочалася, тож її розгортання очікується у максимально стислі терміни. 

Читайте також: Передача Україні системи Patriot: Волкер повідомив, чи має чим РФ відповісти на полі бою
Теги: росія США Україна окупація Ентоні Блінкен

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