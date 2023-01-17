Під час зустрічей йшлося про безпекову, економічну, енергетичну і гуманітарну допомогу

Серед іншого, американська делегація зустрілась з прем’єром Денисом Шмигалем

Візит заступниці держсекретаря США до Києва: стали відомі нові деталі

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Під час візиту, 16 січня, до Києва американська делегація на чолі з заступницею держсекретаря США Венді Шерман, заступником радника Байдена з нацбезпеки Йона Файнера та заступником міністра оборони США з політичних питань Коліном Калем провела низку зустрічей. Про своє перебування в українській столиці Шерман повідомила у Twitter.

Серед іншого, американська делегація зустрілась з прем’єром Денисом Шмигалем. Під час зустрічей йшлося про безпекову, економічну, енергетичну і гуманітарну допомогу.

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«Хороша дискусія з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем щодо наших зусиль допомогти стабілізувати економіку України та підтримувати важливі державні послуги, включаючи реагування на надзвичайні ситуації, освіту та охорону здоров’я. Тісна співпраця зміцнить наше міцне економічне партнерство під час відновлення України», - написала Шерман.

Як повідомлялося, заступниця державного секретаря США Венді Шерман 16 січня відвідала з робочим візитом до України. Зазначається, що глава Офісу президента Андрій Єрмак та Венді Шерман провели брифінг. Під час брифінгу представники української розвідки та командувачі військ оперативних напрямків поінформували американську делегацію про актуальну ситуацію на фронті та потреби підрозділів сил оборони.