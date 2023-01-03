Передача Україні системи Patriot: Волкер повідомив, чи має чим РФ відповісти на полі бою

Волкер: «Я вважаю, що Росія вже кинула в цю війну все, що могла… не впевнений, що їм залишилося ще щось кидати»

Колишній посол США в НАТО та ексспецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що Росії немає чим відповідати на полі бою на поставки сучасного західного озброєння, зокрема системи Patriot, оскільки вона вже кинула у війну проти України все, що могла. Таку думку дипломат висловив в інтерв’ю Еспресо.

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«Я вважаю, що Росія вже кинула в цю війну все, що могла: призовників, в'язнів, всю свою військову техніку, іранську військову техніку. Я не впевнений, що їм залишилося ще щось кидати», – сказав Волкер.

Коментуючи заяви президента Путіна, що Росія вивчає зброю, яку Захід надає Україні, і знайде чим відповісти, колишній спецпредставник США з питань України зауважив, що росіяни говоритимуть такі речі, намагаючись переконати Захід, щоб той засумнівався і не передавав зброю. «Але насправді ми маємо віддавати Україні все, що можемо, щоб вона якомога швидше виграла цю війну», – переконаний ексспецпредставник Держдепу.

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На думку Волкера, Росія не зможе якось відреагувати на передачу Україні системи Patriot, оскільки росіяни «ввели на поле бою всі свої сили та техніку, які зараз у них є».

«Єдине, що вони можуть зробити для ескалації, це застосувати ядерну та біологічну зброю, яка, як вони знають, знищить їх самих… Здається, вони не збираються цього робити. Зі звичайними засобами вони не здатні зробити більше», – зауважив дипломат.

Він додав, що не розуміє, які можуть бути заперечення проти того, щоб системи Patriot надавалися Україні. «Ці системи оборонні, щоб допомагати захистити цивільне населення та цивільну інфраструктуру. Заперечуючи, Росія майже стверджує, що вона мала право напасти на Україну, що, звісно, є неприйнятним відповідно до законних методів міжнародного правосуддя», – підсумував колишній спецпредставник США з питань України.

Як повідомлялось, у рамках нового пакету допомоги на 1,85 мільярда доларів Сполучені Штати нададуть Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, які значно посилять протиповітряну та протиракетну оборону України. Цей комплекс дозволить створити ешелоновану систему ППО. До слова, передача американської системи ЗРК Patriot Україні зміцнить безпеку не тільки українців, а й поляків.