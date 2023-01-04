Система Patriot буде розгорнута у максимально стислі терміни – Кулеба

Кулеба: «Підготовка до передачі систем вже розпочалася»

Підготовка до передачі Україні системи Patriot вже розпочалася, тож її розгортання очікується у максимально стислі терміни. Про це повідомив глава МЗС Дмитроа Кулеба під час брифінгу.

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«Минулий рік ми завершили революційним рішенням про надання Україні американських систем Patriot, про що домовилися лідери України та США Володимир Зеленський та Джозеф Байден. Очікуємо на розгортання «Патріотів» у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем вже розпочалася», – заявив Кулеба.

Нагадаємо, колишній посол США в НАТО та ексспецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що Росії немає чим відповідати на полі бою на поставки сучасного західного озброєння, зокрема системи Patriot, оскільки вона вже кинула у війну проти України все, що могла.

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Як повідомлялось, у рамках нового пакету допомоги на 1,85 мільярда доларів Сполучені Штати нададуть Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, які значно посилять протиповітряну та протиракетну оборону України. Цей комплекс дозволить створити ешелоновану систему ППО.