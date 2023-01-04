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Система Patriot буде розгорнута у максимально стислі терміни – Кулеба

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Система Patriot буде розгорнута у максимально стислі терміни – Кулеба
фото з відкритих джерел

 Кулеба: «Підготовка до передачі систем вже розпочалася»

Підготовка до передачі Україні системи Patriot вже розпочалася, тож її розгортання очікується у максимально стислі терміни. Про це повідомив глава МЗС Дмитроа Кулеба під час брифінгу.

«Минулий рік ми завершили революційним рішенням про надання Україні американських систем Patriot, про що домовилися лідери України та США Володимир Зеленський та Джозеф Байден. Очікуємо на розгортання «Патріотів» у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем вже розпочалася», – заявив Кулеба.

Нагадаємо, колишній посол США в НАТО та ексспецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що Росії немає чим відповідати на полі бою на поставки сучасного західного озброєння, зокрема системи Patriot, оскільки вона вже кинула у війну проти України все, що могла.

Як повідомлялось, у рамках нового пакету допомоги на 1,85 мільярда доларів Сполучені Штати нададуть Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, які значно посилять протиповітряну та протиракетну оборону України. Цей комплекс дозволить створити ешелоновану систему ППО. 

Читайте також: Зенітно-ракетний комплекс Patriot: чому окупанти так його бояться 
Теги: США Джозеф Байден війна Володимир Зеленський Дмитро Кулеба системи ППО

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