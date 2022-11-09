Уряд Молдови вимагає заборонити проросійську партію «Шор»

Партія «Шор» була заснована як громадсько-політичний рух «Рівноправність» 13 червня 1998 року

Голова мін'юсту Литвиненко: «Партія «Шор» ставить під загрозу суверенітет та незалежність Молдови»

Кабінет міністрів Молдови схвалив запит голови мін'юсту країни Серджіу Литвиненко, який запропонував звернутися до Конституційного суду із проханням оголосити партію «Шор» незаконною. Таке рішення було ухвалене на засіданні 9 листопада, повідомляє NewsMaker.

«Партія «Шор» діє у суперечності з принципами верховенства закону та ставить під загрозу суверенітет та незалежність Молдови», – вважає Литвиненко.

За його словами Литвиненка, у запиті наведено достатньо аргументів на користь цього твердження. «На мій погляд, є всі конституційні обставини для подання цієї заяви та визнання неконституційності цієї партії», – сказав голова мін'юсту Молдови.

Кабінет міністрів одноголосно схвалив ініціативу Литвиненка. Як зазначає видання, засідання уряду проходило на тлі протесту прихильників партії «Шор».

Партія «Шор» була заснована як громадсько-політичний рух «Рівноправність» 13 червня 1998 року. 19 червня 2016 року примар міста Оргєєв Ілан Шор став головою руху, змінивши його засновника, Валерія Клименка. З 2020 року голова партії Ілан Шор перебуває в бігах і був оголошений у міжнародний розшук у справі про крадіжку 1 мільярда доларів із банківської системи Молдови.

Як повідомлялося, партія «Шор» за останні місяці провела в Молдові безліч акцій протесту. Вона вимагає відставки президента, розпуску парламенту та проведення дострокових виборів. Нещодавно до протестів приєдналася партія «Будуємо Європу вдома» (PACE), яку очолює Георгій Кавкалюк, який перебуває в розшуку.

Раніше міністр МВС Молдови Ана Ревенко заявив, що за антиурядовими протестами у Молдові стоїть Російська Федерація.