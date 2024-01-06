Головна Світ Політика
search button user button menu button

Уряд Німеччини відповів, чи буде повертати в Україну чоловіків призовного віку

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Уряд Німеччини відповів, чи буде повертати в Україну чоловіків призовного віку
Німеччина не може змусити українських чоловіків, які перебувають на території ФРН, повернутися додому і служити в армії
фото: Pixabay

Німеччина відмовляється примушувати українців до служби у війську

Берлін продовжує підтримувати Україну в обороні, однак федеральний уряд не може змусити українських чоловіків, які перебувають у Німеччині, повернутися додому і служити в армії. Про це заявив міністр юстиції та захисту прав споживачів Марко Бушман в інтерв’ю Welt.

«Я розумію прагнення українського уряду призвати українських чоловіків за кордоном на військову службу. Виклик законний. Але ми не зможемо змусити нікого в Німеччині служити за кордоном», – пояснив німецький міністр.

Також він скептично прокоментував можливість відновлення обов’язкової військової служби для німців.

«Із конституційної точки зору існує проблема рівності. Зараз ніхто не припускає, що всі придатні до військової служби чоловіки в цьому році будуть призвані. У Міноборони, мабуть, думають про модифікований призов… Я також проти обов’язкової військової служби з іншої причини: якби ми її відновили і призвали сотні тисяч молодих людей заради справедливості, то ми б усунули їх з ринку праці. Дефіцит робочої сили вже є гальмівним фактором економіки», – зазначив урядовець.

Раніше Бушман уже заявляв, що якщо Україна захоче призвати в армію чоловіків, що залишили країну, це не матиме практичних наслідків для українців, які живуть у Німеччині.

Нагадаємо, що перед цим очільник Міноборони України Рустем Умєров оголосив, що планує призвати на службу до ЗСУ чоловіків призивного віку, які виїхали до Німеччини та інших країн. Згодом відомство уточнило заяву Умєрова щодо повернення чоловіків з-за кордону. 

Читайте також: Міноборони розповіло, скільки насправді ухилянтів в Україні
Теги: військовозобов'язаний призов до армії мобілізація Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна потребує людей в армію
Цю війну не пересидиш. Перспективи для українців
30 грудня, 2023, 19:09
Треба звикнути до думки, що всім, на фронті і в тилу, треба дружно впахувати на Перемогу
Передбачення на 2024 рік від військової
1 сiчня, 14:00
Міністр оборони Рустем Умєров
Умєров прокоментував процес мобілізації в Україні
27 грудня, 2023, 01:46

Політика

Уряд Німеччини відповів, чи буде повертати в Україну чоловіків призовного віку
Уряд Німеччини відповів, чи буде повертати в Україну чоловіків призовного віку
Уряд Польщі анонсував припинення блокади на одному з пунктів пропуску на кордоні
Уряд Польщі анонсував припинення блокади на одному з пунктів пропуску на кордоні
Естонія скликає засідання Ради держоборони через війну в Україні
Естонія скликає засідання Ради держоборони через війну в Україні
Румунія закупить для України ракети до систем Patriot та допоможе з кібербезпекою
Румунія закупить для України ракети до систем Patriot та допоможе з кібербезпекою
Бельгія, яка головує в ЄС, виступила за реформу блоку
Бельгія, яка головує в ЄС, виступила за реформу блоку
Російські ЗМІ намагаються уникнути загострення відносин між РФ та Індією: аналіз ISW
Російські ЗМІ намагаються уникнути загострення відносин між РФ та Індією: аналіз ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
309K
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
65K
«Японці визнають: ми на голову вищі». Дипломат назвав галузь, в якій Україна пішла вперед
61K
«Український народ чекав цього благословенного дня цілих сім століть»
23K
Єврокомісар розповів, які продукти Польща хоче заборонити імпортувати Україні
14K
Росіяни розганяють фейк про вбивство Герасимова: військові відреагували
14K
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Окупанти посилено штурмують на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:48
Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 6 січня
Сьогодні, 06:30
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
Вчора, 16:41
Генштаб назвав напрямок, де минулої доби були найзапекліші бої
Вчора, 07:00
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 5 січня
Вчора, 06:10

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua