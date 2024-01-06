Уряд Німеччини відповів, чи буде повертати в Україну чоловіків призовного віку

Німеччина не може змусити українських чоловіків, які перебувають на території ФРН, повернутися додому і служити в армії

Німеччина відмовляється примушувати українців до служби у війську

Берлін продовжує підтримувати Україну в обороні, однак федеральний уряд не може змусити українських чоловіків, які перебувають у Німеччині, повернутися додому і служити в армії. Про це заявив міністр юстиції та захисту прав споживачів Марко Бушман в інтерв’ю Welt.

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«Я розумію прагнення українського уряду призвати українських чоловіків за кордоном на військову службу. Виклик законний. Але ми не зможемо змусити нікого в Німеччині служити за кордоном», – пояснив німецький міністр.

Також він скептично прокоментував можливість відновлення обов’язкової військової служби для німців.

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«Із конституційної точки зору існує проблема рівності. Зараз ніхто не припускає, що всі придатні до військової служби чоловіки в цьому році будуть призвані. У Міноборони, мабуть, думають про модифікований призов… Я також проти обов’язкової військової служби з іншої причини: якби ми її відновили і призвали сотні тисяч молодих людей заради справедливості, то ми б усунули їх з ринку праці. Дефіцит робочої сили вже є гальмівним фактором економіки», – зазначив урядовець.

Раніше Бушман уже заявляв, що якщо Україна захоче призвати в армію чоловіків, що залишили країну, це не матиме практичних наслідків для українців, які живуть у Німеччині.

Нагадаємо, що перед цим очільник Міноборони України Рустем Умєров оголосив, що планує призвати на службу до ЗСУ чоловіків призивного віку, які виїхали до Німеччини та інших країн. Згодом відомство уточнило заяву Умєрова щодо повернення чоловіків з-за кордону.