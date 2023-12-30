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Юрій Сиротюк Громадсько-політичний діяч

Цю війну не пересидиш. Перспективи для українців

glavcom.ua
Україна потребує людей в армію
фото: ЗСУ

Дехто вирішив, що війну можна пересидіти сховавши голови в пісок

Два роки чоловіки на фронті дали час чоловікам в тилу підготуватися фізично, фахово і передусім морально-психологічно до священного обовʼязку захисту Батьківщини.

Не влади, депутатів, олігархів. А Батьківщини, своїх родин і своєї честі.

Кожен скористався цією паузою по-своєму.

Дехто вирішив, що війну можна пересидіти сховавши голови в пісок.

Цю війну не пересидиш.

Після двох років країна готує наступний крок щоб залучити чоловіків до захисту країни, допомогти долучитися до святої справи. Це, до речі, великий шанс оминути ганьбу.

Тим паче, що якщо чоловіки добровільно не включаться у справу захисту країни, їх стовідсотково мобілізують і могилізують в армії ворога, погнавши під загрозою розстрілу в бій.

Так, як це зрештою сталося на окупованих територіях, де невпізнанно уже змінений демографічний ландшафт, де практично всі чоловіки, що побачили незалежну Україну, знищенні в безглуздих лобових штурмах російсько-української війни.

Якби ці чоловіки (як пропонував ще у 2014) були б мобілізовані в українську армію, шансів вижити в них було б в рази більше.

Тому, загинути уникнувши мобілізації, набагато більша ймовірність, ніж узявши участь в захисті країни.

Зрозуміло, що майже всі «козаки», які хотіли приєднатися до захисту країни це вже зробили.

Але зараз час «покозачитись» іншим.

Тим паче, що навіть в мобілізації в армію не кожен і не одразу потрапить в «посадки» і «окопи».

Буде мінімум трьохмісячна підготовка.

Злагодження, влиття в колектив вояків, що стали супер професіоналами.

За ці місяці фронт стоятиме в тих самих посадках, більше штурмової роботи виконуватимуть дрони, вояки перебуватимуть сподіваюся в кращих укріпленнях.

Зрештою, за обіцянкою Генштабу і Головкома зміниться філософія війни (90% рішень вже є за їхніми словами, а ще 10% підказую – нещадно карати мʼясників) і людина буде головною цінністю, а не аптечка, бронік, чи кілька квадратних метрів сучків в посадці, що не має стратегічного значення, але яку перетворили в міні битву за Верден.

Тому не варто перекидати відповідальність і грати в футбол між політичним керівництвом, воєнним керівництвом та людьми, які шукають відмазки.

Україна потребує чоловіків.

І Україна має жорстко карати ухилянтів.

Вони як мінімум 100% мають втратити виборчі права.

Бо це саме вони і їхні родини десятиліттями обирали тих, хто правив країною і своїми руками несли війну в Україну. Прийшов час покути…

Як і час повернути горде імʼя чоловіка…

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Джерело
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Теги: війна українці мобілізація фронт ухилянти

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