Примус українців до служби в армії: очільник Мінюсту Німеччини зробив гучну заяву

«Не примушуватимемо українців до військової служби», – мінюст ФРН

Якщо Україна захоче призвати в армію чоловіків, що залишили країну, це не матиме практичних наслідків для українців, які живуть у Німеччині, заявив Марко Бушман, пише DW.

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У Німеччині не будуть примушувати українців, що перебувають у країні, до військової служби, заявив міністр юстиції ФРН Марко Бушман. За словами голови німецького Мін'юсту, «примушувати людей виконувати військову службу або проходити військову службу проти їхньої волі – це не наш випадок».

Міністр юстиції ФРН Марко Бушман розповів про призов українців, що живуть у Німеччині Imago images

Як підкреслив Бушман, який представляє в чинному уряді Німеччини ліберальну Вільну демократичну партію (СвДП), якщо влада України захоче призвати в армію чоловіків, що залишили країну, це не матиме практичних наслідків для українців, які живуть у Німеччині.

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«Для мене є не зрозумілим, яким чином ми зможемо примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, враховуючи, що, згідно з нашою конституцією, громадяни Німеччини не зобов'язані цього робити проти їхньої волі», – зазначив міністр. Він також сказав, що влада ФРН прагне створити такі умови для біженців, щоб якомога більша їх кількість скоріше отримала роботу і не жила на соціальну допомогу.

Раніше Міноборони України Рустем Умєров планує призвати на службу до ЗСУ чоловіків призивного віку, які виїхали до Німеччини та інших країн. Відповідну заяву міністр зробив в інтерв'ю Welt, Bild та Politico.

Зокрема, Умєров висловив намір зобов’язати з'явитися до призовних пунктів ЗСУ українців призовного віку від 25 до 60 років. Він також дав зрозуміти, що у випадку невиконання вимоги на військовозобов’язаних чекатимуть санкції, проте які саме, не уточнив. «Ми все ще обговорюємо, що станеться, якщо вони не прийдуть добровільно», – зазначив міністр. Рустем Умєров додав, що важливою є справедливість – мобілізованим має бути заздалегідь зрозуміло, як їх навчатимуть та екіпіруватимуть, де і коли вони будуть служити і коли їх звільнять.

Згодом Міноборони уточнило заяву Умєрова щодо повернення чоловіків з-за кордону.

Нагадаємо, військові на одній з останніх ставок пропонували мобілізувати додатково ще 450-500 тис. людей, але наразі це питання допрацьовується, повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції. Він повідомив, що доручив розробити військовим та урядовцям новий план мобілізації.