Умєров прокоментував процес мобілізації в Україні

Плани щодо мобілізації на 2024 рік мають бути зрозумілими суспільству

В Україні останнім часом почали «демонізувати» процес мобілізації. Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров в ефірі телемарафону.

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«По-перше, треба розуміти, що таке мобілізація, тому що ми «демонізували» ці процеси самі для себе. У нас, на жаль, вважається, що служити своїй Батьківщині – це покарання. А для мене це честь. І оцей світогляд на речі потрібно змінити», – сказав міністр.

За його словами, потрібно зробити так, щоб плани щодо мобілізації на 2024 рік були зрозумілими суспільству.

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«Головний меседж – це пояснити, як можна зайти в периметр для служіння своїй нації. Що буде, коли ти зайдеш в цей військовий периметр, як ми тебе будемо тренувати, як ти будеш їхати на злагодження, які відпустки і коли у тебе будуть, як ти закінчиш служити своїй країні і вийдеш з цього периметру доки йде війна», – каже Умєров.

Міністр оборони додав, що до цього часу питання мобілізації «не дуже гарно було відпрацьовано» і ніхто не хотів його обговорювати або торкатися.

«Це зробило певний імідж питанню. Що воно дуже складне, незрозуміле, до нього наліпили ще багато проблем. Моя мета – вирішити ці проблеми. Тому я почав спілкуватися з військовими щодо питання мобілізації. Це правила гри, за якими ми маємо грати всі», – підсумував Рустем Умєров.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку.

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Раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що українська влада готує зміни в мобілізації, а найближчими днями у Верховній Раді можуть зареєструвати відповідний законопроєкт.

До слова, партія «Батьківщина» не голосуватиме за законпроєкт про мобілізацію у редакції, яку подав уряд.