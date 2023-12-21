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Міноборони уточнило заяву Умєрова щодо повернення чоловіків з-за кордону

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міноборони уточнило заяву Умєрова щодо повернення чоловіків з-за кордону
Іноземні ЗМІ поширили інформацію, що Умєров планує призвати на службу до ЗСУ чоловіків призивного віку, які виїхали до інших країн
фото ілюстративне

Україна розглядає зниження призовного віку до 25 років

На порядку денному у Міноборони немає обговорення призову чоловіків з-за кордону. Про це відомство заявило, коментуючи заяву міністра Рустема Умєрова, яку поширили німецькі видання Welt та Bild, передає «РБК-Україна».

«На порядку денному немає обговорення призову з-за кордону. Якщо громадяни України за кордоном хочуть долучитися, вони приїжджають в Україну й долучаються», – заявив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони Іларіон Павлюк.

Нагадаємо, сьогодні німецькі видання Welt та Bild опублікували інтерв'ю з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

ЗМІ зазначили, що глава Міноборони України Рустем Умєров планує призвати на службу до ЗСУ чоловіків призивного віку, які виїхали до Німеччини та інших країн. 

Умєров висловив намір зобов’язати з'явитися до призовних пунктів ЗСУ українців призовного віку від 25 до 60 років. За даними видання, він також дав зрозуміти, що у випадку невиконання вимоги на військовозобов’язаних чекатимуть санкції, проте які саме, не уточнив.

До слова, військові на одній з останніх ставок пропонували мобілізувати додатково ще 450-500 тис. людей, але наразі це питання допрацьовується, повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції. Він повідомив, що доручив розробити військовим та урядовцям новий план мобілізації. 

Міністерство оборони не бачить неготовності українців захищати свою країну, причому ухилянтів насправді небагато. Речник Міноборони Ілларіон Павлюк розповів, що нині спостерігається суттєвий сплеск уваги до теми ухилянтів, проте насправді їх не так багато, як може здатися.

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Теги: ЗСУ Міноборони війна Рустем Умєров

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