Міноборони розповіло, скільки насправді ухилянтів в Україні

Речник міністерства заявив, що не бачить неготовності людей захищати країну

Міністерство оборони не бачить неготовності українців захищати свою країну, причому ухилянтів насправді небагато. Про це повідомив речник Міноборони Ілларіон Павлюк в ефірі єдиного телемарафону.

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Павлюк розповів, що нині спостерігається суттєвий сплеск уваги до теми ухилянтів, проте насправді їх не так багато, як може здатися. Він зазначив, що в Україні велика кількість тих, хто отримав повістку і прийшов у військкомат, де їх або мобілізували, або визнали непридатними чи сказали чекати, але «їхні голоси не чують». Речник Міноборони повідомив, що є законні методи роботи з ухилянтами.

«Але ми на них настільки багато концентруємося, що мимоволі створюємо враження, що це якась істотна частина, ледве не більшість. Це дуже небезпечно і так точно не є», – зазначив він.

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Речник Міноборони додав, що повідомлення про ухилянтів справляють враження, що в Україні більше людей, які обурені мобілізацією, ніж тих, хто готовий захищати свою країну. «Я не бачу такої тотальної неготовності українців захищати свою країну, як це можна уявити, орієнтуючись на негативні повідомлення», – повідомив він.

Ілларіон Павлюк підкреслив, що війна триває і служити мають не лише добровольці, а й ті, хто йти до армії не хотів.

Нагадаємо, у законопроєкті про рекрутинг і мобілізацію вказані зміни, які вирівнюють чоловіків і жінок щодо військового обліку та служби. Нардепка Мар’яна Безугла розповіла, що в штурмовики та інші бойові професії жінки можуть піти виключно добровільно. Вона додала, що один з подружжя військовослужбовців, у яких є 1-2 дитини, матиме право на відстрочку або звільнення, а якщо дітей троє і більше, то обоє.

Крім того, Міноборони внесло зміни до Розкладу хвороб, за яким військово-лікарські комісії (ВЛК) оцінюють придатність до служби та впорядкувало її проходження обмежено придатним. Відтепер обмежено придатні за «спірними статтями» будуть повністю придатними до служби у ЗСУ – це стосується чоловіків із вірусними гепатитами, ВІЛ та хворобами психіки.