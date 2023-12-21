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Умєров хоче мобілізувати чоловіків з-за кордону: з якої країни почне

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Умєров хоче мобілізувати чоловіків з-за кордону: з якої країни почне
Умєров заявив, що українці за кордоном мають посилити ЗСУ наступного року
фото: Рустем Умєров/Facebook

Міністр попередив про можливі санкції для ухилянтів за кордоном

Глава Міноборони України Рустем Умєров планує призвати на службу до ЗСУ чоловіків призивного віку, які виїхали до Німеччини та інших країн. Відповідну заяву міністр зробив в інтерв'ю Welt, Bild та Politico.

Зокрема, Умєров висловив намір зобов’язати з'явитися до призовних пунктів ЗСУ українців призовного віку від 25 до 60 років.

«Українці, які проживають у Німеччині та придатні до військової служби, мають посилити українську армію наступного року», – йдеться у публікації Welt.

Він також дав зрозуміти, що у випадку невиконання вимоги на військовозобов’язаних чекатимуть санкції, проте які саме, не уточнив.

«Ми все ще обговорюємо, що станеться, якщо вони не прийдуть добровільно», – зазначив міністр.

Рустем Умєров додав, що важливою є справедливість – мобілізованим має бути заздалегідь зрозуміло, як їх навчатимуть та екіпіруватимуть, де і коли вони будуть служити і коли їх звільнять.

Нагадаємо, військові на одній з останніх ставок пропонували мобілізувати додатково ще 450-500 тис. людей, але наразі це питання допрацьовується, повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції. Він повідомив, що доручив розробити військовим та урядовцям новий план мобілізації. 

До слова, Міністерство оборони не бачить неготовності українців захищати свою країну, причому ухилянтів насправді небагато. Речник Міноборони Ілларіон Павлюк розповів, що нині спостерігається суттєвий сплеск уваги до теми ухилянтів, проте насправді їх не так багато, як може здатися.

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Теги: міністр санкції Міноборони українці Рустем Умєров

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