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Ексначальник штабу «Азов» Кротевич пояснив цінність операції «Павутина»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Ексначальник штабу «Азов» Кротевич пояснив цінність операції «Павутина»
Кротевич: На наступних переговорах нешанобливий Мединський мовчатиме і слухатиме, що йому скаже міністр оборони Умеров
фото з відкритих джерел

Кротевич нагадав про позицію російської делегації під час перших переговорів з Україною та зауважив, що у цей раз все буде по-іншому 

Операція «Павутина», здійснена Службою безпеки України, має не лише тактичне, а й стратегічне значення. Вона не тільки скорочує здатність Росії атакувати українських мирних жителів за допомогою авіації, а й, за словами колишнього начальника штабу 12-ї бригади Нацгвардії «Азов» Богдана Кротевича, примушує Росію до миру шляхом знищення її військової інфраструктури, передає «Главком».

У своєму повідомленні в Telegram Кротевич нагадав про позицію російської делегації під час перших переговорів з Україною, що відбулися 16 травня 2025 року. Тоді голова делегації Володимир Мединський дозволяв собі погрози на адресу України, зокрема заявивши, що Росія може «забрати Харківську та Сумську області», а українські перемовники «втратять ще більше своїх рідних».

«На наступних переговорах нешанобливий Мединський мовчатиме і слухатиме, що йому скаже міністр оборони Умеров», – написав Кротевич, наголосивши, що Мединський є «законною військовою ціллю» за підтримку тероризму та погрози цивільному населенню.

Особливу увагу Кротевич приділив технологічному аспекту операції. За його даними, FPV-дрони, задіяні під час удару, керувалися дистанційно за допомогою мобільного інтернету (4G або LTE). Це дозволило операторам перебувати за тисячі кілометрів від цілі.

Технічно дрони були оснащені системою ArduPilot – відкритою платформою, що забезпечує автономне управління, стабілізацію польоту і здатність працювати за умов затримок сигналу. Додатково використовувалися одноплатні комп’ютери Orange Pi або Raspberry Pi, які транслювали відеосигнал з камери оператору та надсилали його на автопілот.

«Дрон повністю контролювався через інтернет, без необхідності у фізичній присутності людини поблизу», –зазначив Кротевич.

Водночас він підкреслив, що ефективність операції полягала не лише у технологіях, а передусім в організаційній реалізації – точному плануванні, координації та майстерності українських спецслужб.

Операція «Павутина» демонструє новий рівень українських можливостей у війні: від технічної переваги до політичного тиску на ворога.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський розкрив раніше невідомі деталі масштабної операції Служби безпеки України під кодовою назвою «Павутина», яка була спрямована на ураження стратегічної авіації Росії. У своєму зверненні Глава держави подякував СБУ та особисто генералу Василю Малюку, назвавши операцію «абсолютно унікальною». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

За словами Президента, підготовка до «Павутини» тривала понад півтора року, а планування та організація всіх деталей були «ідеально підготовлені».

Як відомо, Служба безпеки України оприлюднила нові дані щодо масштабів своєї успішної спецоперації «Павутина», яка призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації. За інформацією СБУ, орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд.

Унаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії.

Теги: Азов СБУ росія

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