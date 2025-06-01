СБУ уразила за день одразу п'ять військових аеродромів РФ (оновлено)

Ворожі літаки палають наразі на аеродромах «Бєлая», «Дягілєво», «Оленья», «Іваново» та «Воскресенськ»

Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ сьогодні також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Попередньо відомо, що ворожі літаки палають наразі на аеродромах «Бєлая», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново».

Оновлено. Згодом стало відомо про ураження аеродрому «Воскресенськ» у Підмосков’ї.

Нагадаємо, Служба безпеки України проводить операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керує голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Також сильний вибух прогримів у російському Північноморську, де обслуговуються підводні човни.

За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.