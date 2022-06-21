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    Політика

    Гелікоптер РФ порушив повітряний простір Естонії

    Російські війська вже не раз вчиняли таке порушення - Гелікоптер РФ порушив повітряний простір Естонії
    Російські війська вже не раз вчиняли таке порушення
    фото з відкритих джерел

    Для роз'яснень вже викликали посла Росії

    18 червня ввечері гелікоптер російської прикордонної охорони Мі-8 порушив повітряний простір Естонії на південному сході країни в районі Койдула. Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Сил оборони Естонії, пише ERR.

    Інцидент тривав приблизно дві хвилини. Вертоліт летів без наданого плану польоту та з вимкненим відповідачем.

    Російські пілоти не мали двостороннього зв'язку з естонською авіадиспетчерською службою.

    У вівторок міністерство закордонних справ Естонії викликало посла РФ та передало йому ноту через інцидент.

    Це друге порушення повітряного простору Естонії цього року.

    Минулого року російські літаки порушували кордон Естонії п'ять разів.

    Нещодавно стало відомо, що депутати РФ планують «скасувати» незалежність ще двох країн.

    Днями прем'єр Естонії закликала прискорити військову допомогу Україні.

    Також Естонія вирішила міцніше «закрутити гайки» санкцій проти РФ.

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    Теги: росія окупанти війна Естонія вертоліт Україна гелікоптер кордон окупація #stoprussia
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    Гелікоптер РФ порушив повітряний простір Естонії