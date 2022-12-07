Вибухи у Рязані: з аеродрому зникло щонайменше 9 бомбардувальників (фото)

Йдеться про бомбардувальники Ту-22 М

Після дивних вибухів 5 грудня на аеродромі стратегічної авіації «Дягілево» у Рязанській області зі стоянки зникло щонайменше 9 бомбардувальників, пише Радіо Свобода.

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Супутникові кадри Planet.com засвідчили, що йдеться про бомбардувальники Ту-22 М, а також пошкоджений вибухом літак.

Аэродром "Дягилево". Как следует из спутниковых снимков сервиса https://t.co/B1Ce9rMBM1 за 7 января, мест стоянки после удара украинского беспилотника исчезли как минимум 9 дальних бомбардировщиков Ту-22М, включая поврежденный взрывом самолет. pic.twitter.com/DUF8NNgWMp Будь ласка, читайте текст після реклами December 7, 2022

Невідомо, чи були Ту-22М теж пошкоджені вибухом, чи російське командування перемістило літаки у безпечнішу зону.

Нагадаємо, у ніч на 5 грудня в країні-терористці Росії відбулося кілька подій, які неабияк спантеличили окупантів. На аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники – пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

Як вважає американський Інститут вивчення війни (ISW), удари по двох російських стратегічних авіабазах, яких, ймовірно, 5 грудня завдали українські війська, продемонстрували здатність України зірвати кампанію ударів Росії по українській інфраструктурі.