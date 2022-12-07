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Вибухи у Рязані: з аеродрому зникло щонайменше 9 бомбардувальників (фото)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Вибухи у Рязані: з аеродрому зникло щонайменше 9 бомбардувальників (фото)
Фото Planet.com

Йдеться про бомбардувальники Ту-22 М

Після дивних вибухів 5 грудня на аеродромі стратегічної авіації «Дягілево» у Рязанській області зі стоянки зникло щонайменше 9 бомбардувальників, пише Радіо Свобода.

Супутникові кадри Planet.com засвідчили, що йдеться про бомбардувальники Ту-22 М, а також пошкоджений вибухом літак.

Невідомо, чи були Ту-22М теж пошкоджені вибухом, чи російське командування перемістило літаки у безпечнішу зону.

Нагадаємо, у ніч на 5 грудня в країні-терористці Росії відбулося кілька подій, які неабияк спантеличили окупантів. На аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники – пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

Як вважає американський Інститут вивчення війни (ISW), удари по двох російських стратегічних авіабазах, яких, ймовірно, 5 грудня завдали українські війська, продемонстрували здатність України зірвати кампанію ударів Росії по українській інфраструктурі. 

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Теги: війна авіація ЗСУ вибух росія

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