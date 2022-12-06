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Які будуть наслідки вибухів на авіабазах РФ: аналіз ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Які будуть наслідки вибухів на авіабазах РФ: аналіз ISW
У результаті вибуху пошкоджений бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3
фото із соцмережі

ISW проаналізував, Чи можуть вибухи на авіабазах РФ зірвати кампанію ударів по Україні

Удари по двох російських стратегічних авіабазах, яких, ймовірно, 5 грудня завдали українські війська, продемонстрували здатність України зірвати кампанію ударів Росії по українській інфраструктурі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони Росії та кілька військових блогерів повідомили, що українські війська застосували БПЛА для ударів по авіабазі «Енгельс-2» у Саратовській області (приблизно 500 км від території України) та авіабазі «Дягілєво» в Рязанській області (приблизно 800 км від території України). На обох авіабазах розміщені елементи російського стратегічного бомбардувального флоту, який Росія використовувала для ударів по Україні протягом усієї війни. 

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк написав у Twitter, що в Кремлі повинні були знати, що «якщо щось буде запущено в повітряний простір інших країн, то рано чи пізно невідомі літальні об’єкти повернуться в точку вильоту». Проте, українська влада офіційно не взяла на себе відповідальність за удари.

«Українські сили, ймовірно, прагнули перешкодити російським ударам по українській критичній інфраструктурі та продемонструвати здатність України націлюватися на російські стратегічні активи», – зазначили аналітики ISW.

Вони також звернули увагу на те, що деякі російські військові блогери припустили, що удари по авіабазах «Енгельс-2» і «Дягілєво» загрожують легітимності Росії як ядерної держави, оскільки удари пошкодили літаки, здатні нести кілька ядерних боєприпасів.

Нагадаємо, міністерство оборони країни-агресорки Росії поклало відповідальність за удари по військових аеродромах у Рязанській та Саратовській областях на Україну.

Як повідомлялося, на аеродромі в Саратовській області зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували. 

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Теги: росія авіація вибух Україна війна

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