Україна зараз захищає і свободу Молдови – Санду

Очільниця Молдови: «Навіть якщо, завдяки Україні, сьогодні немає воєнної загрози, ми стикаємося з гібридною війною»

У війні з Росією Україна захищає не лише власну свободу, але і Молдови. Про це заявила президентка Молдови Майя Санду, передає CNN.

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Санду зазначила, що РФ зараз намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові.

«Україна сьогодні захищає власну свободу, але вона також захищає свободу Молдови. Ми дуже вдячні відважним українцям, але ризики залишаються. Навіть якщо, завдяки Україні, сьогодні немає воєнної загрози, ми стикаємося з гібридною війною», – сказала президентка.

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Глава Молдови також додала, що проросійські сили організовують в Молдові протести.

Раніше повідомлялося, що Україна та Молдова домовилися про співпрацю щодо ППО.

Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу України з боку РФ 5 грудня, біля кордонів Молдови упала ракета. Оператор системи транспортування Молдови Moldelectrica повідомив про перебої в електроенергетичній системі на тлі масовано ракетної атаки російських військ по Україні.

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що ракета, яка сьогодні впала на території Молдови має відношення до РФ.