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Військкомат нікого не жалітиме: чоловікам у Курській області заборонили виїжджати з регіону

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Військкомат нікого не жалітиме: чоловікам у Курській області заборонили виїжджати з регіону
Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів
фото з відкритих джерел

Комісар Курської області заявив, що військовозобов'язані повинні очікувати повістку

У Курській області РФ тим, хто підлягає мобілізації, заборонили виїжджати з регіону. Ті, хто перебуває поза межами області, повинні протягом трьох днів повернутись на місце своєї реєстрації. Про це повідомляє SOTA з посиланням на військового комісара Курської області Володимира Родіонова. 

Родіонов заявив, що військовозобов'язані повинні очікувати повістку, а ті, хто не живе в Курській області, проте там зареєстрований, повинен повернутись протягом трьох днів. 

«Військкомат нікого не жалітиме: батьківщину всі захищатимуть», – заявив російський воєнком. 

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів. 

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Теги: росія путін мобілізація диктатор

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