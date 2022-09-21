Військкомат нікого не жалітиме: чоловікам у Курській області заборонили виїжджати з регіону

Комісар Курської області заявив, що військовозобов'язані повинні очікувати повістку

У Курській області РФ тим, хто підлягає мобілізації, заборонили виїжджати з регіону. Ті, хто перебуває поза межами області, повинні протягом трьох днів повернутись на місце своєї реєстрації. Про це повідомляє SOTA з посиланням на військового комісара Курської області Володимира Родіонова.

Родіонов заявив, що військовозобов'язані повинні очікувати повістку, а ті, хто не живе в Курській області, проте там зареєстрований, повинен повернутись протягом трьох днів.

«Військкомат нікого не жалітиме: батьківщину всі захищатимуть», – заявив російський воєнком.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів.