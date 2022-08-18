Візовий бан росіян: Єврокомісія анонсувала обговорення на рівні ЄС

Зустріч міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу відбудеться 31 серпня

Міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні. Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер під час брифінгу.

«31 серпня у нас буде офіційна зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Празі. Дискусії там торкнуться також питання віз росіян, що подорожують до ЄС», – сказала речниця.

Гіппер додала, що у контексті візового питання Єврокомісія просуває скоординовану відповідь на рівні ЄС.

«Зараз дискусії відбуваються на рівні ЄС і між державами-членами, щоб гарантувати скоординований підхід… Грунтуючись на останній інформації, яку ми отримали від держав-членів, візова активність повністю не зупинена, зокрема гуманітарні випадки опрацьовуються», – додала вона.

Речниця установи підкреслила, що єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон відвідає Латвію та Фінляндію у перший тиждень вересня для подальших обговорень цієї теми.

Також представниця Єврокомісії прокоментувала призупинення Естонією дії шенгенських віз росіян, які видала балтійська країна. Вона зазначила, що це відбувається «з огляду на безпрецедентні виклики, з якими ми зіткнулися – не тільки Україна, але і держави-члени».

Нагадаємо, ідею повної заборони на в'їзд до західних країн для росіян уже підтримала низка європейських держав. Наприклад, уряд Естонії цього тижня ухвалив рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою. Данія також виступила за обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії.

Чехія, яка нині головує у Раді ЄС, запропонує розглянути питання заборони видачі віз росіянам на неформальній зустрічі глав МЗС наприкінці серпня.

За необхідне на рівні Європейського Союзу заборонити росіянам в'їзд до країн ЄС вважає і Литва. Таку позицію Вільнюса озвучив міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс.

Уряд Данії також виступає за обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії. Проте вважає за краще зробити це разом із усіма країнами ЄС.

Також у Польщі підтримують подальше запровадження санкцій проти держави-окупантки та працюють над тим, щоб розробити механізм, який дозволить припинити видачу віз росіянам.