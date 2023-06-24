Влада РФ оголосила про «антитерористичні заходи» у Москві та Підмосков'ї

Події у Москві в ніч на 24 червня

У Москві введено додатковий контроль на дорогах

Мер Москви Сергій Собянін та губернатор Московської області Андрій Воробйов заявили, що та території столиці РФ та Підмосков'я проводяться «антитерористичні заходи», які, зокрема, передбачають додатковий контроль на дорогах. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін та губернатор Підмосков’я Андрій Воробйов.

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«У зв'язку з інформацією, що надходить, у Москві проводяться антитерористичні заходи, спрямовані на посилення заходів безпеки. Введено додатковий контроль на дорогах. Можливе обмеження проведення масових заходів. Прошу поставитися з розумінням до вжитих заходів», » написав Собянін.

Російський губернатор Воробйов також повідомив про посилені заходи безпеки у Московській області.

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«У Московській області посилено заходи безпеки, ситуація контролюється правоохоронними органами і ФСБ. Проводяться антитерористичні заходи. Можливі додаткові перевірки на дорогах на південному напрямку, у зв'язку з цим прошу за можливості утриматися від поїздок особистим транспортом на півдні Московської області, насамперед за межі регіону», – зазначив Воробйов.

Нагадаємо, Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина.

Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

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Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях» і входить до міста Ростов-на-Дону, а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

Також власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер.