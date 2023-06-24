Бунт Пригожина: у Ростові танки оточили адміністративні будівлі

Очевидці повідомляють про танки та бронемашини в районі Будьонівського проспекту в самому центрі Ростова-на-Дону

Штабу Південного військового округу у російському місті Ростов-на-Дону оточений танками і людьми у формі, наразі достеменно невідомо, хто саме оточив штаб – військовослужбовці армії РФ чи найманці ПВК «Вагнер». Про це повідомляють росЗМІ.

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Як повідомляє «Медуза», у відкритому фотобанку російського агентства «ТАСС» зазначено, що штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону оточили бойовики ПВК «Вагнера».

Водночас видання зазначає, що засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв припустив, що озброєні люди на кадрах із центру Ростова - військовослужбовці Міноборони РФ.

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«Вони не оточують своїх, а займають позиції навколо будівлі, щоб обороняти її. При цьому противник уже може бути поруч, тому треба контролювати ситуацію навколо, дахи будинків, вікна», - зауважив він.

Отвечая на вопрос в комментариях — это явно не вагнеровцы https://t.co/10828bg4gj — Руслан Левиев (@RuslanLeviev) June 24, 2023

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Нагадаємо, Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина.

Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях» і входить до міста Ростов-на-Дону, а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

Також власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер.