Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Бунт Пригожина: у Ростові танки оточили адміністративні будівлі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Бунт Пригожина: у Ростові танки оточили адміністративні будівлі
Військові будівлі у Ростові нібито захоплені «вагнерівцями»
фото: Telegram

Очевидці повідомляють про танки та бронемашини в районі Будьонівського проспекту в самому центрі Ростова-на-Дону

Штабу Південного військового округу у російському місті Ростов-на-Дону оточений танками і людьми у формі, наразі достеменно невідомо, хто саме оточив штаб – військовослужбовці армії РФ чи найманці ПВК «Вагнер». Про це повідомляють росЗМІ.

Як повідомляє «Медуза», у відкритому фотобанку російського агентства «ТАСС» зазначено, що штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону оточили бойовики ПВК «Вагнера».

Бунт Пригожина: у Ростові танки оточили адміністративні будівлі фото 1
Бунт Пригожина: у Ростові танки оточили адміністративні будівлі фото 2

Водночас видання зазначає, що засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв припустив, що озброєні люди на кадрах із центру Ростова - військовослужбовці Міноборони РФ.

«Вони не оточують своїх, а займають позиції навколо будівлі, щоб обороняти її. При цьому противник уже може бути поруч, тому треба контролювати ситуацію навколо, дахи будинків, вікна», - зауважив він.

Нагадаємо, Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина. 

Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях» і входить до міста Ростов-на-Дону, а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

Також власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер. 

Теги: Міноборони РФ гелікоптер ПВК Вагнера танки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 15-річного Максима проблеми з серцем виникли після коронавірусу
Серце доставили з висоти: лікарі вразили історією врятованого 15-річного Максима
10 червня, 04:37
Дмитро Кулеба
Кулеба розповів, коли в Україні можуть з'явитись танки Abrams
Вчора, 07:35
Ватажок «вагнерівців» Євген Пригожин
«Початок громадянського конфлікту». Проти Пригожина порушено кримінальну справу
Сьогодні, 01:07
«Вагнерівці» продовжують воювати в Україні
«Вагнерівці» після Бахмута перегруповуються на інших фронтах – Данілов
27 травня, 10:28
Боєць зазначив, що в полоні партизанів перебувають десятки російських солдатів і прикордонників
Обмін полоненими: Легіон «Свобода Росії» запропонував Пригожину угоду (відео)
5 червня, 16:56
Батько Ямадаєва перейшов на сторону росіян під час чеченсько-російського конфлікту та пізніше став Героєм Росії
ЗСУ ліквідували сина ексдепутата Держдуми РФ під Бахмутом
7 червня, 15:50
Юнак кинув димову шашку у гелікоптер президента Еммануеля Макрона
У Франції затримано юнака, який здійснив замах на Макрона
17 червня, 15:51
До Бердянська РФ перекинула п'ять Ка-52
Росія посилює південну частину фронту бойовими гелікоптерами – британська розвідка
17 червня, 10:20
Шойгу хвилюють тільки власні помешкання на тимчасово окупованому півострові
Чому Шойгу переймається долею Криму: Гіркін дав відповідь
21 червня, 12:34

Соціум

Терорист Гіркін оголосив про початок громадянської війни
Терорист Гіркін оголосив про початок громадянської війни
Бунт Пригожина: у Ростові танки оточили адміністративні будівлі
Бунт Пригожина: у Ростові танки оточили адміністративні будівлі
Влада звернулася до мешканців Ростова, захопленого «Вагнером»
Влада звернулася до мешканців Ростова, захопленого «Вагнером»
«Це грає на руку противнику». Суровікін закликав Пригожина зупинитися
«Це грає на руку противнику». Суровікін закликав Пригожина зупинитися
Атака на Дніпро: зруйновано декілька будинків, є постраждалі
Атака на Дніпро: зруйновано декілька будинків, є постраждалі
Пригожин запевнив, що «Вагнер» збив російський гелікоптер
Пригожин запевнив, що «Вагнер» збив російський гелікоптер

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Путін викрадає Угорщину з Європи. Що далі?
40K
Після заяв Пригожина у Москві та Ростовській області запроваджено план «Фортеця»
28K
У Чернігові оголошено загальну мобілізацію? Військкомат відреагував на паніку у ЗМІ
20K
На чиєму боці Ватикан?
Велике інтерв’ю з предстоятелем УГКЦ Святославом
15K
У Дніпрі та на Вінничині пролунали вибухи
15K
В Україні була оголошена повітряна тривога через зліт російського винищувача

Новини

За добу відбулось понад 28 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:53
Масована атака ворога, похід «вагнерівців» на Ростов: головне за ніч
Сьогодні, 07:31
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
Сьогодні, 06:36
Збройне повстання в РФ може мати значний вплив на перебіг бойових дій в Україні – ISW
Сьогодні, 06:28
Місцями грози та навіть град: прогноз погоди на 24 червня
Сьогодні, 05:55
24 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту