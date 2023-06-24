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«Це грає на руку противнику». Суровікін закликав Пригожина зупинитися

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Це грає на руку противнику». Суровікін закликав Пригожина зупинитися
Сергій Суровікін
фото з відкритих джерел

Сергій Суровікін вважає, що противник тільки й чекає, коли в Росії загостриться внутрішньополітична обстановка

Заступник командувача об'єднаного угрупування російських військ у районі проведення спеціальної військової операції Сергій Суровікін закликав приватну військову компанію «Вагнер» підкоритися наказу президента Росії та вирішити всі проблеми мирним шляхом. Його звернення поширило міноборони РФ.

«Я закликаю зупинитися. Противник тільки й чекає, коли в нас загостриться внутрішньополітична обстановка. Не можна грати на руку противнику в цей тяжкий для країни час. Поки не пізно, і потрібно, і необхідно зробити - це підкоритися волі та наказу всенародно обраного президента Російської Федерації», зупинити колони, повернути їх до пунктів постійної дислокації та районів зосередження, вирішити всі проблеми лише мирним шляхом", - заявив він.

Суровікін додав, що за наказом керівництва Міноборони прибув із передової, де російські бійці, зокрема добровольці, виконують завдання.

«Ми разом з вами пройшли важкий тяжкий шлях, ми разом з вами воювали, йшли на ризики, зазнавали втрат, ми разом перемагали. Ми однієї крові, ми воїни», - підкреслив він. 

Раніше «Перший канал» Росії розпочав новий спеціальний ефір. Там показали звернення генерала армії Сергія Суровікіна до найманців ПВК «Вагнера», процитували повідомлення міністерства оборони Росії, Національного антитерористичного комітету та Генпрокуратури щодо порушеної кримінальної справи про заколот.

Нагадаємо, Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

У Москві силовиків привели в підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють військовослужбовців строкової служби.

Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

Російські сили спецпризначення вилетіли в Ростов-на-Дону, де оголошено план «Фортеця». На вулицях міста – військова техніка.

Як повідомлялося, російське ФСБ звернулося із закликом до бійців «Вагнера» не виконувати накази Пригожина та затримати його. 

ФСБ Росії порушила проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного заколоту.

Теги: Міноборони РФ військова техніка ПВК Вагнера Москва

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