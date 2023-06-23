Після заяв Пригожина у Москві та Ростовській області запроваджено план «Фортеця»
У ряді відділів поліції Ростовської області оголошено план «Фортеця»
У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина. Про це повідомляють росЗМІ.
Як пише Astra з посиланням на джерела, після слів Євгена Пригожина про те, що він збирається «відновити справедливість» у Росії, співробітникам силових відомств у Москві прийшло розпорядження «сім бути на зв'язку, нікуди не їхати».
У ряді відділів поліції Ростовської області оголошено план «Фортеця», стверджує Baza.
«Співробітників піднято по тривозі. Чи є тривога навчальної і які її причини, з'ясовується», - пише телеграм-канал.
За словами співрозмовників видання «Ось Так», у Ростовській області після заяви Пригожина озброюють терміновиків.
«Я в резерві, моїх 30 людей вже відправили на броню (одержання спорядження - «Ось так»). Вони отримують броню, зброю, чекають на БТР», - розповів співрозмовник журналіст видання в одній із прикордонних частин у Ростовській області.
Другий співрозмовник серед службовців однієї із прикордонних частин підтвердив повідомлення про озброєння особового складу. При цьому обидва військові запевнили, що не розуміють, до чого саме їх готують і що відбувається. Командування не дає їм пояснень.
Сьогодні, 23 червня, увечері засновник ПВК «Вагнера» звинуватив російську регулярну армію в тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. Внаслідок цього нібито загинула величезна кількість солдатів.
Пізніше стало відомо, що президент РФ Володимир Путін в курсі ситуації, що розгортається навколо засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, вживаються всі необхідні заходи.
Раніше Євген Пригожин розповів, що обстріли на Донбасі в період з 2014 року мали різну інтенсивність і, у більшості випадків, це був, а взаємний «обмен боеприпасами» між позиціями армії РФ та українськими підрозділами. А війна була потрібна, щоб купка тварей попіарилась, а Шойгу отримав маршала.
Також аналітики видання Newsweek зазначили, що диктатор Путін поки не зрозумів, якою небезпечною фігурою став Пригожин на політичному полі.
Коментарі — 0