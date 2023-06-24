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Пригожин запевнив, що «Вагнер» збив російський гелікоптер

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пригожин запевнив, що «Вагнер» збив російський гелікоптер
Ватажок «вагнерівців» Євген Пригожин
фото з відкритих джерел

Нещодавно гелікоптер армії РФ атакував цивільну колону, після чого був збитий силами «Вагнера»

Власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збив їхній гелікоптер. Про це повідомляє пресслужба Пригожина.

За його словами, нещодавно гелікоптер армії РФ атакував цивільну колону, після чого був збитий силами «Вагнера». Зазначимо, що до цього Пригожин заявляв, що колона його найманців рухається серед цивільного транспорту.

У Москві силовиків привели в підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють військовослужбовців строкової служби.

Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

Російські сили спецпризначення вилетіли в Ростов-на-Дону, де оголошено план «Фортеця». На вулицях міста – військова техніка.

Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях» і входить до міста Ростов-на-Дону, а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

Своєю чергою він пообіцяв знищувати «все, що вставатиме на шляху». «Ми простягаємо руку кожному – не потрібно плювати в цю руку. Ми йдемо далі. Йдемо до кінця», – заявив він.

Як повідомлялося, російське ФСБ звернулося із закликом до бійців «Вагнера» не виконувати накази Пригожина та затримати його. 

Генеральна прокуратура РФ підтвердила, що проти засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина порушено кримінальну справу за «організацію збройного заколоту», інкримінована йому стаття 279 КК РФ передбачає позбавлення волі від 12 до 20 років. 

Теги: прокуратура гелікоптер Москва ПВК «Вагнер»

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