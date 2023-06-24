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«Перший канал» РФ крутить звернення колишнього соратника Пригожина

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Перший канал» РФ крутить звернення колишнього соратника Пригожина
фото: glavcom.ua

Нової інформації про те, що відбувається, «Перший канал» знову не повідомив

«Перший канал» Росії розпочав новий спеціальний ефір. Там показали звернення генерала армії Сергія Суровікіна до найманців ПВК «Вагнера», процитували повідомлення міністерства оборони Росії, Національного антитерористичного комітету та Генпрокуратури щодо порушеної кримінальної справи про заколот.

Раніше на «Першому каналі» у спеціальному випуску новин відео із наслідками удару по тилових таборах ПВК назвали фейком.

Ведуча Катерина Андрєєва зачитала заяви міноборони, ФСБ та НАК. Бійців ПВК «Вагнера» закликали не виконувати злочинні накази Пригожина. Ведуча не повідомила жодної нової інформації, зачитавши офіційні заяви відомств. Після цього випуск новин закінчився.

Перед цим глава ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин запевнив, що вагнерівці перетнули держкордон РФ «у всіх місцях» і наразі входять до Ростова.

«На цей момент ми перетнули у всіх місцях державний кордон. Прикордонники виходили на зустріч і обіймалися з нашими бійцями. Зараз ми входимо в Ростов», – повідомив Пригожин.

Він зазначив, що підрозділи міністерства оборони, точніше строковики, яких кинули перекривати дорогу вагнерівцям, відійшли в сторони.

«Ми не воюємо з дітьми. Ми не вбиваємо дітей. Дітей вбиває Шойгу, закидаючи ненавчених солдатів, зокрема строковиків, на війну, – сказав ватажок ПВК «Вагнер» та додав: – «Якщо хтось стане на шляху... Ми знищимо все, що буде вставати на шляху. Ми простягаємо руку кожному - не потрібно плювати в цю руку. Ми йдемо далі. Йдемо до кінця».

Нагадаємо, Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

Після заяви ватажка ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина про фактичне оголошення війни проти армії РФ в соцмережах публікують фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону, а на під'їздах в Москву облаштовують блокпости.

ФСБ Росії порушила проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного заколоту.

Теги: Міноборони ПВК Вагнера відео Перший канал

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