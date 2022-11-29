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Звірства бурятів та чеченців в Україні: Росія відреагувала на слова Папи Римського

Юрій Лящук
glavcom.ua
Звірства бурятів та чеченців в Україні: Росія відреагувала на слова Папи Римського
Захарова запропонувала Ватикану покаятися перед православними та мусульманами
фото: Reuters

Марія Захарова звинуватила Папу Франциска в ксенофобії та закликала до «католицького покаяння» перед православними

Офіційна представниця МЗС Російської Федерації Марія Захарова заявила, що висловлювання Папи Римського Франциска про злочини військовослужбовців РФ в Україні є «перекрученням істини». Про це написала Захарова у своєму Telegram-каналі.

Під час одного зі своїх інтерв'ю понтифік сказав, що чеченці та буряти це «найжорстокіші кати українського народу». Римський єпископ також зазначав, що якщо існують мученики, то мають бути кати. Марія Захарова відреагувала на цей вислів, звинувативши Папу Франциска в наклепі на кавказькі народи.

«Якийсь абсурд: ще нещодавно Захід вважав, що все навпаки, і слов'яни мучать чеченців, тепер позиція змінилася на 180 градусів. Загралися ліберальні гуманісти», – заявляє Марія Захарова.

Представниця МЗС також запропонувала Ватикану покаятися перед православними та мусульманами.

«Ми одна родина з бурятами, чеченцями й іншими представниками нашої багатонаціональної та багатоконфесійної країни», – сказала Захарова.

Раніше Ватикан запропонував організувати у себе переговори між Україною та Росією.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск під час загальної аудієнції звернувся до вірян і заявив, що війну Росії проти України «не можна вирішити за допомогою інфантильної логіки зброї».  Понтифік закликав українську і російську сторони «вибрати шлях зустрічі».

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск заявив, що не вірить у жорстокість росіян, а натомість вважає їх «великим народом» і захоплюється «російським гуманізмом».

Також нещодавно Папа Римський Франциск відзначився черговою неоднозначною заявою про розв'язану Росією війну в Україні. Він назвав повномасштабне вторгнення Росії «третьою світовою» і знову заявив, що дії РФ спровокувало НАТО. 

Читайте також: Чому Ватикан підігрує Росії?
Теги: росія Папа Римський Україна війна злочин

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