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Кадиров оголосив про продовження мобілізації в Чечні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кадиров оголосив про продовження мобілізації в Чечні
Раніше Кадиров пропонував відправити на війну проти України 300-400 тис. чеченців
фото з відкритих джерел

Чеченці отримуватимуть повістки

Глава Чечні Рамзан Кадиров на зустрічі з бійцями спецпідрозділу СОБР «Ахмат» заявив про продовження мобілізаційних заходів. Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Зараз почнуться повістки, і якщо він (військовослужбовець – ред.) вже буде числитися в якомусь полку чи батальйоні, то йому не доведеться йти в армію, він буде серед своїх – чеченців», – сказав Кадиров, звертаючись до бійців загону чеченською мовою.

Раніше Кадиров пропонував відправити на війну проти України 300-400 тисяч чеченців, приблизно чверть населення. 22 вересня Кадиров заявив, що мобілізація в Чечні не проводитиметься. Він пояснив це тим, що за час війни в Україні Чечня і так «перевиконала план».

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 28 жовтня прозвітував президентові Володимиру Путіну про завершення мобілізаційних заходів. Він повідомив, що до лав Збройних сил РФ призвали 300 тисяч осіб. Наразі підтвердження цієї інформації з інших джерел немає. Шойгу також заявив, що додатковий призов не планується. За його словами, війська комплектуватимуть за рахунок контрактників та «добровольців».

Указ про завершення мобілізації може підписати лише президент Росії. На сьогодні такого документа на сайті Кремля не опубліковано.

Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено, однак робить вигляд, що не знає, чи потрібен для цього окремий указ.

Як відомо, до середини жовтня в Росії могли мобілізувати щонайменше 492 тис. осіб. Екіпірування цих вояків мізерне, все спорядження росіяни мусять купувати самостійно. При цьому ставляться до них гірше, як до тварин: покидають напризволяще та кидають на смерть. Наприклад, мобілізовані з Тюменської області записали відеозвернення до влади. Чоловіки показали, що саме їм видали, перед тим, як відправити на війну. Варто відзначити, що в аптечці окупантів присутній лише бинт.

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Теги: Рамзан Кадиров Чечня мобілізація росія війна Україна

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