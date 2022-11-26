Засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ розпочалося у темряві

Партнери України в ОБСЄ вирішили підтримати українців, які через російські обстріли змушені сидіти без світла й тепла

На початку зустрічі в залі погасло світло

Парламентська сесія Організації з безпеки і співробітництва в Європі розпочалася із темряви у залі засідань. Так представники країн світу продемонстрували солідарність із Україною, яка бореться з російською агресією.

Засідання ПА відбулося у Варшаві, оскільки зараз в ОБСЄ головує Польща. На початку зустрічі в залі погасло світло.

Як відомо, після ракетного обстрілу 23 листопада в Україні запровадили аварійні відключення світла. Вони необхідні для того, щоб стабілізувати навантаження на енергетичну систему.

Тож партнери України в ОБСЄ вирішили підтримати українців, які через російські обстріли змушені сидіти без світла й тепла. На деякий час делегати також опинилися у темряві.

Загалом на цій сесії обговорювали захист прав людини під час збройних конфліктів та гуманітарних криз.

Тим часом, народні депутати, які представляють Україну в Парламентській асамблеї ОБСЄ, заявили, що припиняють роботу в цій організації, доки Асамблея не ухвалить рішення щодо подальшої участі представників Росії.

Як повідомив Потураєв, Парламентська асамблея ОБСЄ на засіданні у Варшаві не змогла ухвалити рішення і щодо тимчасового відсторонення російських делегатів.

Нагадаємо, на щорічному Форумі з Демократії Ради Європи представники української делегації нагадали про злочини, які Росія чинить в Україні, а також висловили протест проти участі у заході так званих російських лібералів.

До слова, раніше Польща відмовила міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову і членам російської делегації у видачі віз до країни з метою участі у засіданні ОБСЄ.