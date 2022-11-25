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Україна оголосила бойкот роботи в Парламентській асамблеї ОБСЄ через рішення щодо росіян

Надія Клочко
glavcom.ua
Україна оголосила бойкот роботи в Парламентській асамблеї ОБСЄ через рішення щодо росіян
Українська делегація в ПА ОБСЄ очікує від організації рішення щодо участі у її роботі росіян
скріншот із відео

Українська делегація повернеться до роботи в Парламентській асамблеї ОБСЄ, коли цей орган зможе «сформувати своє ставлення щодо участі росіян»

Народні депутати, які представляють Україну в Парламентській асамблеї ОБСЄ, заявили, що припиняють роботу в цій організації, доки Асамблея не ухвалить рішення щодо подальшої участі представників Росії. Про це заявив голова української делегації, народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєва.

Як повідомив Потураєв, Парламентська асамблея ОБСЄ на засіданні у Варшаві не змогла ухвалити рішення і щодо тимчасового відсторонення російських делегатів.

«Українська делегація вирішила бойкотувати роботу України в цій міжнародній організації, доки таке рішення не буде знайдене. Нас також підтримали друзі й союзники з Естонії й Литви, які також були присутні і разом із нами залишили засідання постійного комітету», – сказав він.

Українські парламентарі зазначають, що повернуться до роботи в Парламентській асамблеї ОБСЄ, коли вона зможе «сформувати своє ставлення щодо участі у ній росіян – пропагандистів і представників держави-терориста».

ОБСЄ наразі не коментувала заяву українських парламентарів. Напередодні президент Володимир Зеленський, виступаючи на відкритті Парламентської асамблеї ОБСЄ, розкритикував те, що Росія має делегацію в цьому органі. При цьому російських делегатів не було на засіданні, адже Польща не допустила їх на свою територію.

Нагадаємо, на щорічному Форумі з Демократії Ради Європи представники української делегації нагадали про злочини, які Росія чинить в Україні, а також висловили протест проти участі у заході так званих російських лібералів

До слова, раніше Польща відмовила міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову і членам російської делегації у видачі віз до країни з метою участі у засіданні ОБСЄ.

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Теги: партія Слуга народу ОБСЄ Микита Потураєв росія

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