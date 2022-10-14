Глава української делегації в ПАРЄ: Ми поламали всі плани росіян, у них істерика
Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним
13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила без перебільшення сенсаційну резолюцію про визнання російського режиму терористичним. Після цього у росіян почалася просто істерика: вся їхня конструкція сиплеться як доміно. Українці поламали їхні плани в Раді Європи. Про це у розмові з «Главкомом» розповіла керівниця української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева.
Росіяни хочуть використовувати громадські організації, які працюють на них, просувати термінологію діалогу, миру. Але з терористичним режимом ніхто перемовини вести не буде.
«Для нас важливо, що це – максимально збалансований документ. Ми продовжимо роботу в робочій групі при президенті стосовно трибуналу. Нас запрошують у Францію, Німеччину, Великобританію поки що «зумом» проводити перемовини щодо нашої «дорожньої карти»», – каже Мезенцева.
У травні відбудеться така потужна конференція, в основу якої буде закладений компенсаційний механізм від Росії, над яким працює наш Мін’юст з партнерами. Всі відшкодування, репарації, бо пошкодження неймовірні.
«Ми зустрічалися з представником Банку розвитку Ради Європи, і найближчим часом після прийняття закону в парламенті ми туди вступимо. Це буде потужна підтримка для місцевих органів влади, переміщених осіб», – розповіла керівниця української делегації в ПАРЄ.
Нагадаємо, під час написання резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) про визнання російського режиму терористичним хотіли вставити згадку про «терористичну країну».
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