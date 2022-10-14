Нардеп пояснив, чим загрожує Росії резолюція ПАРЄ про терористичний режим Путіна

Гончаренко пригрозив путінським злочинцям новим трибуналом

Резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) про визнання російського режиму терористичним може стати основою для створення у майбутнього трибуналу щодо злочинів Росії. Таку думку у розмові з «Главкомом» висловив народний депутат від «Європейської солідарності», член української делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко.

Нардеп пояснив, у чому полягає важливість ухваленої резолюції ПАРЄ. Він зазначив, що це «політична позиція, яка в подальшому трансформується в рішення урядів».

«Звісно, після цього рішення ПАРЄ Путін не здасться, але це – політична позиція, яка в подальшому трансформується в рішення урядів. Всі уряди приймають свої рішення опираючись на базу, однією з частин якої є рішення Ради Європи, бо це найбільш поважний на континенті орган. І ніхто не може цього ігнорувати. Інша справа, що це не є прямим посилом до дії», – зазначив він.

Гончаренко також пояснив, що ця резолюція може зіграти важливу роль у створення трибуналу щодо злочинів Росії проти України на базі Ради Європи.

«З практичної точки зору в цьому рішенні є трибунал, і один з варіантів його створення – якраз на базі Ради Європи. На жаль, міжнародні суди, пов’язані з ООН, з відомих причин, неспроможні розглядати злочини Росії через її право вето. До речі, у цій резолюції ПАРЄ вперше пролунала на такому рівні тема, що Росія незаконно займає своє місце в Радбезі ООН. Але механізму виключити її звідти нема. Тому всі ці кроки показали, що ООН як механізм міжнародного права та безпеки погано працює, тому потрібні або нові системи, або покращення старих. Тому сьогоднішніми рішеннями закладається база, що в майбутньому навіть думки не може бути, аби Росія отримала якийсь особливий статус», – пояснив нардеп.

Нагадаємо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила сенсаційну резолюцію про визнання російського режиму терористичним. Під час голосування одностайність делегатів вразила: «за» проголосувало 99 делегатів, утримався – один, представник Туреччини Ахмет Чевікоз.

Керівниця української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева заявила, що після ухвалення резолюції про визнання режиму Путіна терористичним у росіян почалася просто істерика: вся їхня конструкція сиплеться як доміно. Українці поламали їхні плани в Раді Європи.