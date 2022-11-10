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Україна влаштувала демарш на заході Ради Європи через «теплу ванну» для російських лібералів

Надія Клочко
glavcom.ua
Україна влаштувала демарш на заході Ради Європи через «теплу ванну» для російських лібералів
Попри виключення РФ з Ради Європи, росіяни все ж беруть участь у заходах організації
фото: Рада Європи

Російські «опозиціонери» були запрошені на захід Ради Європи подискутувати про демократію

На щорічному Форумі з Демократії Ради Європи представники української делегації нагадали про злочини, які Росія чинить в Україні, а також висловили протест проти участі у заході так званих російських лібералів. Про це розповіла народна депутатка Ольга Стефанишина, яка взяла участь у форумі у складі української делегації.

Депутатка зауважила, що Європа у питанні війни є далекою від української реальності.

«Європа в теплій ванні. На щорічному Форумі з Демократії Ради Європи всі звісно співчували Україні і захоплювалися нашою відвагою. Але не покидало відчуття, що для них Україна – це всього лише цікавий кейс. Далекий від їхньої реальності. Звичайно, це можна зрозуміти, адже крилаті ракети над Страсбургом не літають. Але. Наша делегація Українська школа політичних студій з 15 неймовірних жінок дала їм жару», – розповіла депутатка.

Стефанишина зазначила, що у своєму виступі вона нагадала, що Росія зараз вбиває українських дітей. Вона також висловила своє незадоволення, що на тлі кривавих злочинів Росії, на міжнародні заходи все ще запрошують росіян. Йдеться про так звану «російську опозицію».

«Я хочу, щоб вони всі це (вбивство росіянами українських дітей – «Главком») ніколи не забували, особливо, коли обговорюють Росію на своїх форумах і чому ця країна втратила свій шанс на демократію (так-так, вони це досі обговорюють на повному серйозі – разом з росіянами!). Росія втратила не демократію, вона втратила будь-яке право на участь в цивілізованих процесах. Саме тому її нещодавно нарешті виключили з Ради Європи. Але не виключили з форуму за демократію, організований цією ж Радою Європи. Там росіянам давали багато можливостей плакатися, які вони бідні тепер і нещасні в своїй ізоляції. І це не демократія, а подвійні стандарти», – розповіла депутатка.

Також, за словами представниці української делегації, «вишенькою на торті» стала урочиста подяка і вручення дипломів наприкінці форуму росіянам, а ще спільне фото з московською школою політичних досліджень наприкінці.

«Ми бойкотували це фото і засудили цей крок. А я з ними ще й публічно посварилася», – зазначила Стефанишина.

На Facebook-сторінці Української школи політичних студій з’явилося фото, яке було зроблене наприкінці форуму. У коментарі до фото зазначається, що представників України на цій світлині немає, оскільки наша делегація вважає неприйнятним фотографуватися з росіянами.

«Це – фото представників шкіл політичних студій, заснованих Радою Європи. Але на ньому немає української делегації. Бо посміхатися на фото, стоячи поруч з росіянами, для нас – неприйнятно. Бо тиснути руку й аплодувати «російській опозиції» ми ніколи не будемо. Бо для нас кожен росіянин – ворог.

Допоки «російські ліберали» в Європі дискутують про майбутню демократичну Росію, українці віддають свої життя за свободу і право бути на своїй землі. Українська школа політичних студій і надалі робитиме усе можливе, щоб європейська спільнота теж усвідомлювала це», – наголошується у повідомленні.

Україна влаштувала демарш на заході Ради Європи через «теплу ванну» для російських лібералів фото 1

Нагадаємо, 16 березня Російську Федерацію офіційно виключили з Ради Європи після 26 років членства. Комітет міністрів Ради Європи прийняв рішення виключити Росію з організації. Рішення підтримали депутати зі 46 країн Європи.

13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом.

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Теги: росія Європа Україна демократія

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