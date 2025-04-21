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Засновник Давоського форуму пішов у відставку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Засновник Давоського форуму пішов у відставку
Клаус Шваб заснував Всесвітній економічний форум у 1971 році
фото з відкритих джерел

Віцепрезидент Пітер Брабек-Летмат став тимчасовим головою форуму

Голова Опікунської ради Всесвітнього економічного форуму Клаус Шваб залишає посаду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Давоського форуму.

«Після мого нещодавнього оголошення, і оскільки мені виповнюється 88 років, я вирішив негайно піти з посади голови та члена Опікунської ради», – каже Шваб.

На позачерговому засіданні правління 20 квітня Опікунська рада прийняла до відома відставку. Відповідно до правил і регламенту форуму, правління одноголосно призначило віцепрезидента Пітера Брабека-Летмата тимчасовим головою. Також створено комісію для вибору майбутнього голови.

Рада відзначила видатні досягнення голови та засновника Всесвітнього економічного форуму Клауса Шваба та подякувала йому за 55 років невпинного лідерства на чолі форуму, який за цей час став «провідною глобальною платформою для діалогу та прогресу».

«У той час, коли світ зазнає швидких трансформацій, потреба в інклюзивному діалозі для подолання складнощів і формування майбутнього ніколи не була такою критичною. Опікунська рада Всесвітнього економічного форуму підкреслює важливість залишатися непохитними у своїй місії та цінностях, що сприяє прогресу. Спираючись на свою надійну роль, форум продовжуватиме об’єднувати лідерів з усіх секторів і регіонів для обміну думками та сприяння співпраці», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, у швейцарському Давосі 20 січня розпочався Всесвітній економічний форум (ВЕФ).

Як повідомлялося, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент України Володимир Зеленський зауважив, що Росія перетворюється на версію Північної Кореї. Президент додав, що, попри значно менший економічний потенціал Росії порівняно з Європою, вона виготовляє боєприпаси і військове обладнання у кілька разів більше, ніж усі європейські країни разом.

До слова, цьогоріч на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі значно зріс попит на ескорт-послуги. Форум, що розпочався 20 січня, зібрав у швейцарських Альпах понад 3 тис. бізнесменів та політичних лідерів. Однак, за словами медіа, не лише еліта прибула на захід – кількість ескортниць цього року виявилася значно більшою, ніж зазвичай.

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Теги: відставка форум в давосі

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