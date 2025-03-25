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Скандал із витоком даних може коштувати посад Волтцу та Гегсету – Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Скандал із витоком даних може коштувати посад Волтцу та Гегсету – Times
Волтц (ліворуч) та Гегсет потрапили у гучний скандал у США
фото із відкритих джерел

Адміністрація Трампа випадково додала журналіста до чату з планами військової операції, через що кар'єра радника з нацбезпеки Волтца та голови Пентагону Піта Гегсета опинилась під питанням

Помічника президента США з національної безпеки Майка Волтца і голову Пентагону Піта Гегсета можуть відправити у відставку через скандал з витоком даних про удари США по Ємену. Як пише «Главком», таке припущення висловлює оглядач британської The Times Девід Чартер.

Раніше видання Atlantic повідомило, що головний редактор Джеффрі Голдберг отримав безпрецедентний доступ до секретних військових планів адміністрації Трампа через помилку в месенджері Signal. Високопосадовці США додали журналіста до закритої групи, де обговорювали деталі майбутніх авіаударів по позиціях хуситів.

15 березня 2025 року США здійснили масштабну атаку на позиції хуситів у Ємені. Проте головний редактор The Atlantic дізнався про підготовку цієї операції за дві години до перших вибухів, оскільки міністр оборони Піт Гегсет випадково надіслав йому детальний план бойових дій, що містив точну інформацію про зброю, цілі та час атаки.

Як йдеться у статті The Times, президент США Дональд Трамп, швидше за все, вичекає кілька днів, щоб зрозуміти, як розвивається скандал, перш ніж ухвалити те чи інше кадрове рішення. Чартер припускає, що Трамп може бути злий на членів своєї команди, які, мабуть, перед зустріччю президента з журналістами не попередили його про присвячений витік публікації журналу Atlantic. У понеділок під час пресбрифінгу Трамп, якого попросили поділитися своєю реакцією на повідомлення про витік, заявив, що йому «нічого не відомо» про те, що сталося.

У найбільш уразливому положенні перебуває Волтц. За словами головного редактора журналу Atlantic Джеффрі Голдберга, саме Волтц випадково включив його до групового чату, де високопоставлені представники адміністрації США обговорювали удари по позиціях бунтівного єменського руху «Ансар Аллах» (хуситів). Чартер вказує на те, що Волтца найпростіше замінити, оскільки кандидатуру помічника президента з національної безпеки не повинен затверджувати Сенат. Проте небезпечним видання вважає й положення міністра оборони Піта Гегсета.

«Однією з причин його призначення на цю посаду було те, що, на думку Трампа, Гегсет мав гарний вигляд на екрані, проте його відповідь на сенсаційну новину була жахливою»,  – пише Чартер.

Шеф Пентагону спростував інформацію про витік, заявивши, що «ніхто не відправляв військових планів» через месенджер Signal, де організували груповий чат, а також зробив кілька особистих випадів проти Голдберга. Той у свою чергу звинуватив Гегсета в брехні і, ймовірно, може довести це, якщо в чаті дійсно були доступні деталі операції ВПС США проти хуситів. Відсутність у Гегсета політичного досвіду може обернутися проти нього, вважає Чартер.

Активні дискусії про майбутнього помічника президента США з національної безпеки Майка Волтца йдуть у Білому домі після повідомлень про витік даних про удари Штатів по Ємену. Не виключається його відставка. Про це пише газета Politico з посиланням на джерела.

За їхніми даними, поки що нічого не вирішено. Посадовці у Білому домі попередили, що президент Дональд Трамп зрештою ухвалить рішення у найближчі 1-2 дні, поки стежитиме за розвитком ситуації після повідомлень про витік даних. Високопоставлені помічники у Білому домі вважають, що Волтц має піти у відставку, щоб не ставити президента у «скрутне становище».

«Було необачно не перевірити, хто перебуває в цій групі. Було безрозсудно вести розмову в месенджері Signal. Помічник національної безпеки не може бути безрозсудним», – цитує видання чиновника. Інша людина, близька до адміністрації, у свою чергу сказала: «всі у Білому домі сходяться в одному: Майк Волтц – повний ідіот».

Водночас ще один співрозмовник видання зазначив, що майбутнє Волтца залежить від того, як сам Трамп ставиться до того, що сталося. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон (республіканець від штату Луїзіана, – «Главком») заявив в інтерв'ю Politico, що Волтц «абсолютно точно не повинен» подавати у відставку. «Він кваліфікований для цієї роботи. Йому довіряють, йому можна довіряти», – сказав він.

Раніше журналістка телеканалу CNN Алайна Трін із посиланням на джерела написала у соціальній мережі Х, що Трамп не має планів звільняти Волтца. У свою чергу шеф Пентагону Піт Гегсет спростував інформацію про витік, наголосивши, що ніхто жодної військової інформації не надсилав у чатах.

До слова, обговорення американськими чиновниками планів ударів по Ємену в звичайному чаті, а не через захищені канали зв’язку, викликало серйозну реакцію серед політиків у США. Конгресмени вимагають розслідувати цей інцидент, називаючи його серйозним порушенням оперативної безпеки.

Теги: США Піт Гегсет президент скандал відставка Дональд Трамп

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