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Посолка США в Україні Бріджит Брінк планує достроково піти у відставку – медіа

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Посолка США в Україні Бріджит Брінк планує достроково піти у відставку – медіа
CBS News: Відставка посолки пов'язана з незвичним поєднанням особистих і політичних проблем, включаючи нещодавні скорочення в USAID
фото: U.S. Embassy in Ukraine

Брінк вже зробила прощальні дзвінки колегам

Посолка США в Україні Бріджит Брінк планує достроково піти у відставку, хоча держсекретар Марко Рубіо хотів залишити її. Як передає «Главком», про це повідомляє CBS News із посиланням на джерела.

За інформацією журналістів, Брінк вже зробила прощальні дзвінки колегам, а заяву про відставку подала ще в січні, після інавгурації президента Дональда Трампа, в рамках стандартної ротації.

Проте Рубіо мав намір залишити Брінк на посаді, тому тоді відхилив її заяву.

«Її відставка пов'язана з незвичним поєднанням особистих і політичних проблем, включаючи нещодавні скорочення в USAID. До того ж, Брінк служить в зоні бойових дій, далеко від своєї сім'ї, оскільки Київ входить до переліку столиць, де американські дипломати служать, не привозячи із собою сім'ї», – розповів співрозмовник журналістів.

Бріджит Брінк є надзвичайним і повноважним послом США в Україні з 2 червня 2022 року.

Нагадаємо, Бріджит Брінк коментуючи ракетну атаку на Кривий Ріг не вказала, що удари завдала Росія. За це посол США отримала хвилю обурення від українців та іноземців. Згодом цю ситуацію розкритикував президент України Володимир Зеленський.

Згодом Бріджит Брінк зреагувала на ранковий обстріл України та цього разу зазначила, що ракети летіли з Росії. У коментарях люди подякували Брінк за те, що вона визнала чиї ракети атакують Україну.

Також посолка США Бріджит Брінк разом з іншими дипломатами відвідала дитячий майданчик по якому Росія 4 квітня вдарила ракетою. Як передає «Главком», про це повідомляє посольство США в Україні.

«Сьогодні я вшанувала пам’ять загиблих та висловила співчуття родинам і близьким тих, хто загинув, серед яких девʼять дітей, внаслідок російського удару ракетою з касетним зарядом по Кривому Рогу 4 квітня», – йдеться у дописі посольства.

Посолка додала, що «ця жахлива атака підкреслює нагальну потребу в повному припиненні вогню та справедливому і стійкому мирі».

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Теги: Бріджит Брінк посольство посол відставка

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