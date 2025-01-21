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Росія перетворюється на версію Північної Кореї – Зеленський

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія перетворюється на версію Північної Кореї – Зеленський
фото: скріншот з відео

Зеленський зауважив, що РФ виготовляє боєприпаси і військове обладнання у кілька разів більше, ніж усі європейські країни разом

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що Росія перетворюється на версію Північної Кореї. Відповідну заяву він зробив сьогодні, 21 січня, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

«Росія перетворюється на версію Північної Кореї – країни, де людське життя нічого не означає, але вони мають ядерну зброю та пекуче бажання зробити життя своїх сусідів жалюгідними», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що, попри значно менший економічний потенціал Росії порівняно з Європою, вона виготовляє боєприпаси і військове обладнання у кілька разів більше, ніж усі європейські країни разом.

Нагадаємо, що у швейцарському Давосі 20 січня розпочався Всесвітній економічний форум (ВЕФ). Як повідомляє Euronews цьогорічна тема заходу звучить як «Співпраця заради інтелектуальної епохи».

Напередодні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував президенту України Володимиру Зеленському зустрітися в Давосі.

Теги: росія Швейцарія війна Північна Корея Володимир Зеленський Україна президент форум в давосі

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