Київрада розпочала процедуру таємного голосування за відставку секретаря Бондаренка

Процедуру таємного голосування розпочато об 11:15, вона триватиме дві години

Сьогодні, 8 квітня, депутати Київської міської ради зібралися для проведення таємного голосування щодо відставки секретаря Київради IX скликання Володимира Бондаренка, голос якого був зафіксований на скандальних «плівках Комарницького». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відеотрансляцію засідання Київради.

Процедуру таємного голосування розпочато об 11:15, вона триватиме дві години. Під час голосування депутати мають відповісти на одне питання: «Чи підтримуєте Ви дострокове припинення повноважень заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка?».

Голова лічильної комісії Київради пояснив депутатам регламент процедури таємного голосування. Він повідомив, шо у процедурі голосування братимуть участь міський голова Віталій Кличко та депутати Київради, які зареєструвалися перед початком засідання Київради. Усього у голосуванні візьме участь 119 бюлетенів.

Після голосування, яке триватиме дві години, відбудеться погашення невикористих бюлетенів та підрахунок голосів та недійсних бюлетенів.

За пропозицію голови лічильної комісії Київради розпочати голосування за узгодженим регламентом проголосувало 75 депутатів Київради.

Депутати Київради проголосували за проведення таємного голосування щодо відставки секретаря Київради Володимира Бондаренка скриншот відео

Нагадаємо, депутат Київської міської ради Андрій Вітренко повідомив, що депутати партії «Слуга народу» зібрали необхідну кількість підписів для голосування за звільнення секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка. Щоби розпочати таємне голосування щодо відставки Бондаренка, необхідно було зібрати 41 підпис, після чого питання має бути винесене на сесію. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у розслідуванні щодо земельної сфери столиці Володимир Бондаренко перебуває у статусі свідка. Київрада 3 квітня підтримала у першому читанні антикорупційний земельний порядок, який встановлює запобіжники у земельних схемах.

Раніше депутати партії «Слуга народу» надіслали до міського голови Києва вимогу щодо дострокового завершення повноважень секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, голос якого був зафіксований на скандальних «плівках Комарницького». Журналісти Bihus.Info оприлюднили відео із розсекреченими прослуховування посадовців КМДА й депутатів Київради, які причетні до схем незаконного заволодіння землею. Серед них – секретар Київради Володимир Бондаренко

Також повідомлялося, що секретар Київради Володимир Бондаренко звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка, аби той відсторонив його від обовʼязків, повʼязаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань на час проведення досудового розслідування. Тож Бондаренко не проводить пленарні засідання, але лишається депутатом київради.

Як відомо, секретар Київради Володимир Бондаренко проходить у справі «плівок Комарницького» як свідок. Раніше його голос був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці. Зокрема, на цих плівках Бондаренко узгоджує з Комарницьким порядок денний Київради для просування необхідних тому питань.

Правоохоронці виявили схему незаконного заволодіння земельними ділянками в Києві через «туалетну схему». Раніше мер Києва Віталій Кличко відреагував на резонансні новини, які стосуються зокрема земельної сфери столиці і оголосив про масштабні звільнення. Він зазначив, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству.