У Давосі стартує Всесвітній економічний форум: подробиці

Форум триватиме до 24 січня

У швейцарському Давосі сьогодні, 20 січня, розпочинається Всесвітній економічний форум (ВЕФ). Як повідомляє Euronews цьогорічна тема заходу звучить як «Співпраця заради інтелектуальної епохи».

На форумі обговорюватимуть питання геоекономічної невизначеності, штучного інтелекту, переосмислення економічного зростання та захисту планети, а також низку інших актуальних тем.

Зазначається, що участь у форумі візьмуть близько 3 тис. лідерів із понад 130 країн, зокрема близько 350 урядовців, серед яких 60 глав держав і урядів.

Серед провідних політичних лідерів, які візьмуть участь: Дональд Трамп, обраний президент Сполучених Штатів (який приєднається через відеозв’язок для інтерактивного діалогу з учасниками) – та Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії.

У заході також візьмуть участь понад 1 600 бізнес-лідерів, включаючи понад 900 керівників провідних міжнародних компаній та партнерів WEF. Форум триватиме до 24 січня.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський має особисто взяти участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Захід триватиме з 20 по 24 січня.

Також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував президенту України Володимиру Зеленському зустрітися в Давосі.