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Засудження неонацизму: Росія проголосувала проти себе на Генеральній Асамблеї ООН (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Засудження неонацизму: Росія проголосувала проти себе на Генеральній Асамблеї ООН (фото)
Генеральна Асамблея ООН засуджує спроби Росії виправдати її територіальну агресію проти України
фото з відкритих джерел

Росія потрапила у свою ж пастку на Генеральній Асамблеї ООН

Україні зусиллями Дмитра Кулеби, Міністерства закордонних справ України, Постійного представництва України при ООН, вдалося припинити російські маніпуляції термінами «нацизм» і «неонацизм» в Генеральній Асамблеї ООН. Про це повідомив радник міністра з медіа та комунікацій у Міністерстві закордонних справ України Георгій Тихий.

«Багато років поспіль (з 2005 року) Росія виносила на голосування Генеральної Асамблеї ООН резолюцію, в якій нібито йшлося про засудження неонацизму. Мовляв, хто ж таке не засудить? Але текст завжди був сповнений – очікувано – рашистських маніпуляцій. Тому Україна та США завжди голосували проти. Російська пропаганда потім робила з цього шоу під назвою «Україна та США не проти нацизму». Дешевий тупий прикол для внутрішнього споживача.

Але цьогоріч не сталося так як гадалося. Росіяни знову винесли на розгляд Третього комітету Генеральної Асамблеї ООН проєкт документа. Але завдяки роботі МЗС і Постійного представництва України при ООН вдалося не лише повністю змінити баланс голосів за цю фальшивку, але і включити до неї нове потужне формулювання. Воно говорить саме за себе:

«Генеральна Асамблея ООН з тривогою відзначає спроби Росії виправдати її територіальну агресію проти України нібито підставами викорінення неонацизму та підкреслює, що використання терміну «неонацизм» з метою виправдання територіальної агресії серйозно підриває справжні зусилля з протидії неонацизму».

В перекладі з дипломатичної мови це означає – досить брехати, в маячню про «неонацизм в Україні» більше ніхто не вірить.

А найсмішніше те, що Росія опинилася в пастці – бо з цією правкою була змушена проголосувати за оновлений текст... із засудженням себе самої. І проголосувала.

Дуже важливо, що Україна зафіксувала це на найвищому рівні в Генеральній Асамблеї ООН. А також той факт, що абсолютно всі країни Європейського Союзу стали на наш бік. Брехня не пройшла. Щонайменше, не пройшла далі за аудиторію «Росії 24», – написав Георгій Тихий.

Раніше повідомлялось, що Німеччина допоможе Україні у судовому переслідуванні військових злочинців.

Також російський диктатор Володимир Путін посміявся над українськими біженцями в Європі.

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Теги: росія ООН Україна МЗС

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