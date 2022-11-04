Трибунал для окупантів: Німеччина та Україна підписали документ

Німеччина допоможе у судовому переслідуванні військових злочинців

Федеральний міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн, який сьогодні прибув до Києва для переговорів з українською, заявив, що уряд Німеччини допоможе Україні у переслідуванні військових злочинців, повідомляє урядовий портал.

«Є важливі завдання, які ми з Міністром Малюською маємо намір разом вирішувати. Першим із цих завдань є переслідування військових злочинців. Винні в цих злочинах мають понести відповідальність. Для них ніде не повинно бути безпечних притулків: це спільне переконання українського уряду та федерального уряду Німеччини. Українська та німецька влада тісно співпрацюють у справі переслідування військових злочинців. Сьогодні ми обговорили, як можемо розширити цю співпрацю далі», – заявив пан Бушманн.

Основну увагу учасники зустрічі приділили питанням розвитку українсько-німецької двосторонньої міжнародно-правової співпраці, напрацюванню спільних рішень в контексті створення спеціального трибуналу для розслідування військових злочинів, вчинених російською федерацією на території України, відшкодуванню збитків, завданих внаслідок агресії РФ.

«Росія має заплатити за цю війну своїми активами. Ми хочемо отримати компенсацію за всі збитки, яких РФ завдала Україні. Наразі наша мета – отримати резолюцію щодо створення фонду відшкодування збитків, завданих Україні війною, на спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка має відбутися вже за декілька днів. Крім того, має бути створений спеціальний трибунал для покарання Росії, включно з її вищим військово-політичним керівництвом, за злочин агресії проти нашої держави», – зазначив Міністр юстиції України Денис Малюська.

Міністри обговорили також питання щодо надання підтримки Україні в контексті її євроінтеграційних прагнень. За словами пана Бушманна Німеччина рішуче підтримує вступ України до ЄС

«Україна є частиною європейської родини і належить до Європи. Особливо з огляду на перспективу приєднання до ЄС, Україна повинна продовжувати реформи у сфері верховенства права. Німеччина й надалі підтримуватиме ці зусилля всіма доступними для неї засобами. Тому ми з Міністром Малюською підписали робочу програму – щодо правової співпраці між нашими містерствами – на період до 2024 року. Я радий, що ми змогли домовитися про таку комплексну робочу програму, незважаючи на драматичні обставини», – повідомив Федеральний міністр юстиції Німеччини.

За результатами зустрічі міністри юстиції України та ФРН підписали Робочу програму співробітництва до 2024 року до Спільної заяви про правове співробітництво між Міністерством юстиції України та Федеральним міністерством юстиції Федеративної Республіки Німеччина від 13 березня 2017 року.

Зазначена Робоча програма надасть новий поштовх для розвитку українсько-німецького міжвідомчого правового співробітництва, зокрема між міністерствами юстиції обох країн у наступних сферах:

підготовка до переговорів про вступ України до ЄС в контексті розділів 23 (верховенство права та основоположні права) та 24 (юстиція, свобода та безпека) Acquis ЄС;

пенітенціарна сфера та умовне засудження / пробація;

примусове виконання рішень судів;

судова експертиза та діяльність призначених судом експертів;

альтернативне врегулювання спорів та непрофесійні судді, які виконують функції судової влади;

протидія корупції;

надання безоплатної правової допомоги / допомога із судовими витратами;

банкрутство;

обмін досвідом щодо Гаазьких конвенцій;

державна реєстрація та адміністративно-процесуальне право;

обмін досвідом щодо забезпечення доступності у німецьких судових органах (доступ до будівель, приміщень, послуг для маломобільних груп населення та зокрема осіб з інвалідністю й іншими особливими потребами).

Нагадаємо, що нещодавно Німеччина передала Україні мостові системи та захищені позашляховики.