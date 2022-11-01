Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Зернова угода. Путін вимолює в ООН врятувати російські кораблі

Надія Клочко
glavcom.ua
Зернова угода. Путін вимолює в ООН врятувати російські кораблі
Путін запевняє, що Росія не вийшла із зернової угоди, а призупинила участь
скріншот із відео

Російський диктатор просить ООН «провести додаткову роботу» з Україною щодо зернової угоди

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін на пресконференції у Сочі закликав ООН «провести роботу» з Україною, аби вона гарантувала безпеку для цивільних суден та кораблів забезпечення «зернового коридору». Як відомо, Росія залучала до забезпечення безпеки «зернового коридору» кораблі Чорноморського флоту.

Путін заявив, що Москва не вийшла із зернової угоди, а призупинила участь у ній через загрозу безпеці коридору для експорту зерна в Чорному морі.

«Ми не говоримо про те, що ми припиняємо участь у цій операції. Ні, ми говоримо, що ми призупиняємо. Співробітники ООН беруть активну участь у цій роботі, за що ми їм вдячні. Але нехай вони тоді проведуть роботу з Україною, і Україна має гарантувати, що загроз для цивільних суден та для суден забезпечення Росії створюватись не буде», – сказав він.

Російський диктатор також знову розповів про безпілотники, які нібито атакували кораблі Чорноморського флоту 29 жовтня. Путін заявив, що вони містять «500 тонн» вибухівки.

«Влучить [такий безпілотник у корабель] – там ні від зерна, ні від корабля нічого не залишиться. А винні будемо ми. Тому міноборони правильно ставить питання, щоби провести додаткову роботу з ООН, а ті, у свою чергу, – з Україною, щоб Україна гарантувала безпеку цього коридору», – додав Путін.

Як відомо, 29 жовтня, міноборони Росії заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

30 жовтня Міністерство оборони Росії заявило, що Україна атакувала Севастопольську бухту з допомогою безпілотників, які буцімто «запустила із цивільного судна, зафрахтованого Києвом для вивезення зерна».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав «параноїдальною маячнею» заяви Росії, що безпілотники по кораблях чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі були запущені з цивільного судна в районі Одеси.

Нагадаємо, ООН та Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня. 

Представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що на тлі так званих атак безпілотників на Чорноморський флот РФ країна-терористка Росія «буде вимушена вживати власні заходи задля огляду суден», що йдуть через Чорне море.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін після того, як «зерновий коридор» продовжив роботу без згоди РФ, вчергове поскаржився, що Україна не хоче вести мирні переговори. Російський диктатор заявив, що планує зачекати на згоду України. 

Читайте також: Зернова угода з дияволом
Теги: зерно росія ООН путін флот Крим

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прохід до українських портів під завантаження дозволений чотирьом суднам
«Зерновий коридор» відновлено: з українських портів вийшли 12 суден
Вчора, 11:21
Російський диктатор заявив про готовність чекати на згоду України вести переговори
Ображений Путін знову просить про переговори
Сьогодні, 09:52
Страхова компанія відчуває ризики після виходу РФ із зернової угоди
Зерновий коридор в Україні: британська компанія припиняє страхування суден
Сьогодні, 06:17

Економіка

Зернова угода. Путін вимолює в ООН врятувати російські кораблі
Зернова угода. Путін вимолює в ООН врятувати російські кораблі
Молдова на межі енергокризи: «Газпром» різко скоротив постачання газу до країни
Молдова на межі енергокризи: «Газпром» різко скоротив постачання газу до країни
Японія вирішила зберегти свою частку у російському нафтовому проєкті
Японія вирішила зберегти свою частку у російському нафтовому проєкті
Які країни найактивніше торгують із Росією: дані The New York Times
Які країни найактивніше торгують із Росією: дані The New York Times
У Росії серйозні проблеми зі збутом нафти
У Росії серйозні проблеми зі збутом нафти
У світі різко зросли ціни на пшеницю після виходу РФ із зернової угоди
У світі різко зросли ціни на пшеницю після виходу РФ із зернової угоди

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
291K
Путін пояснив, навіщо 31 жовтня гатив по Україні ракетами
88K
Жодних переговорів із росіянами не буде, вони програють цю війну – американський дипломат
66K
«Кухар Путіна» зробив комплімент Зеленському
40K
Ексміністр оборони збурив мережі постом про зіпсовані пельмені 
38K
Розікрала понад 18 млн грн: правоохоронці вручили підозру чиновниці Міноборони
26K
Головне за ніч: заява Залужного про силу окупанта та дивне завершення мобілізації в Росії

Новини

На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
Сьогодні, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
Вчора, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту