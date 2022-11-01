Зернова угода. Путін вимолює в ООН врятувати російські кораблі

Російський диктатор просить ООН «провести додаткову роботу» з Україною щодо зернової угоди

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін на пресконференції у Сочі закликав ООН «провести роботу» з Україною, аби вона гарантувала безпеку для цивільних суден та кораблів забезпечення «зернового коридору». Як відомо, Росія залучала до забезпечення безпеки «зернового коридору» кораблі Чорноморського флоту.

Путін заявив, що Москва не вийшла із зернової угоди, а призупинила участь у ній через загрозу безпеці коридору для експорту зерна в Чорному морі.

«Ми не говоримо про те, що ми припиняємо участь у цій операції. Ні, ми говоримо, що ми призупиняємо. Співробітники ООН беруть активну участь у цій роботі, за що ми їм вдячні. Але нехай вони тоді проведуть роботу з Україною, і Україна має гарантувати, що загроз для цивільних суден та для суден забезпечення Росії створюватись не буде», – сказав він.

Російський диктатор також знову розповів про безпілотники, які нібито атакували кораблі Чорноморського флоту 29 жовтня. Путін заявив, що вони містять «500 тонн» вибухівки.

«Влучить [такий безпілотник у корабель] – там ні від зерна, ні від корабля нічого не залишиться. А винні будемо ми. Тому міноборони правильно ставить питання, щоби провести додаткову роботу з ООН, а ті, у свою чергу, – з Україною, щоб Україна гарантувала безпеку цього коридору», – додав Путін.

Як відомо, 29 жовтня, міноборони Росії заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

30 жовтня Міністерство оборони Росії заявило, що Україна атакувала Севастопольську бухту з допомогою безпілотників, які буцімто «запустила із цивільного судна, зафрахтованого Києвом для вивезення зерна».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав «параноїдальною маячнею» заяви Росії, що безпілотники по кораблях чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі були запущені з цивільного судна в районі Одеси.

Нагадаємо, ООН та Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня.

Представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що на тлі так званих атак безпілотників на Чорноморський флот РФ країна-терористка Росія «буде вимушена вживати власні заходи задля огляду суден», що йдуть через Чорне море.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін після того, як «зерновий коридор» продовжив роботу без згоди РФ, вчергове поскаржився, що Україна не хоче вести мирні переговори. Російський диктатор заявив, що планує зачекати на згоду України.