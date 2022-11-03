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Головне за ніч: Радбез ООН на боці України та злочинна співпраця Путіна з КНДР

Юрій Лящук
glavcom.ua
Головне за ніч: Радбез ООН на боці України та злочинна співпраця Путіна з КНДР
КНДР постачає боєприпаси в Росію
фото: Getty Images

Радбез ООН відхилив ганебний заклик Росії щодо розслідування можливого використання Україною біологічної зброї

«Главком» зібрав головні новини ночі 3 листопада. Цієї ночі Радбез ООН відхилив ганебний заклик Росії щодо звинувачень України про використання біологічної зброї. Також США викрили схему постачання Північною Кореєю боєприпасів в РФ.

Іран залякує Саудівську Аравію «дронами-камікадзе»

Головне за ніч: Радбез ООН на боці України та злочинна співпраця Путіна з КНДР фото 1

Іран показав загрозливий ролик із кадрами атак на саудівські нафтові об'єкти із застосуванням своїх безпілотників – «камікадзе».

При цьому Іран відразу заперечив, що становить загрозу Саудівській Аравії.

Представник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані сказав, що у західних ЗМІ з'явилися повідомлення про загрозу Ірану проти Саудівської Аравії, які є «безпідставними звинуваченнями».

Рашисти завдали шкоди критичній інфраструктурі великих міст України

Головне за ніч: Радбез ООН на боці України та злочинна співпраця Путіна з КНДР фото 2

Окупанти обстріляли енергетичну інфраструктуру міста Кривий Ріг «дронами-камікадзе». За попередньою інформацією, руйнування об'єкта є досить значним. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Влучення дроном-камікадзе в об'єкт енергетичної інфраструктури. Руйнування значні. Декілька районів міста без світла та води. Втрати уточнюються. Починаємо відновлювальні роботи», – написав Вілкул.

Раніше повідомлялось, що «дрони-камікадзе» атакували Запорізьку та Дніпропетровську області. Також рашисти завдали удару по Кривому Рогу. Згодом голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про обстріли Харкова.

Радбез ООН на боці України у питанні біологічної зброї

Головне за ніч: Радбез ООН на боці України та злочинна співпраця Путіна з КНДР фото 3

Рада Безпеки ООН у середу 2 листопада переважною більшістю голосів відхилила спробу Росії створити комісію для розслідування її необґрунтованих заяв про те, що Україна та США здійснюють «військово-біологічну» діяльність, яка порушує конвенцію про заборону використання біологічної зброї.

Під час голосування Росія отримала підтримку лише від Китаю. США, Велика Британія та Франція виступили проти російської резолюції, а 10 інших країн утрималися.

Швейцарія допоможе Україні підготуватись до зими

Головне за ніч: Радбез ООН на боці України та злочинна співпраця Путіна з КНДР фото 4

Федеральна рада Швейцарії 2 листопада ухвалила план дій щодо надання допомоги народу України в зимовий період.

План передбачає виділення на додаток до існуючого гуманітарного проекту в Україні та регіоні ще 100 млн франків (€101,5 млн, або 3,68 млрд грн). Ці кошти будуть спрямовані на проекти щодо підтримки термінового відновлення енергетичної інфраструктури та пом'якшення небезпечної гуманітарної ситуації.

Зокрема, йдеться про допомогу у закупівлі українськими енергокомпаніями джерел енергії та запчастин, участь у ремонті залізничних колій для забезпечення проходження важких вантажів, у тому числі зерна, та надання гуманітарної допомоги у підготовці до зими (заміна вікон, утеплення, харчування тощо).

«Також робляться зусилля, щоб визначити, чи може Швейцарія поставити додаткові товари для надання допомоги, такі як генератори, насоси або установки для очищення води», – йдеться у повідомленні.

Російський суд заочно заарештував українку за вбивство Дугіної

Головне за ніч: Радбез ООН на боці України та злочинна співпраця Путіна з КНДР фото 5

Басманний суд Москви у середу заочно заарештував Наталію Вовк у справі про вбивство дочки ідеолога «русского мира» Олександра Дугіна – Дар'ї.

«Суд обрав щодо Вовк запобіжний захід у вигляді взяття під варту на строк два місяці з моменту затримання на території РФ або екстрадиції», – йдеться в повідомленні.

У Росії Вовк обвинувачують у вбивстві, вчиненому групою осіб у небезпечний спосіб за мотивами політичної чи іншої ненависті. За це у РФ передбачено позбавлення волі строком від восьми до 20 років. У суді зазначили, що Вовк перебуває у міжнародному розшуку.

США викрили злочинну схему постачання боєприпасів Північної Кореї до РФ

Головне за ніч: Радбез ООН на боці України та злочинна співпраця Путіна з КНДР фото 6

Влада Північної Кореї направляє Росії боєприпаси через Близький Схід та африканські держави.

Влада США планує використати всі свої можливості для того, щоб перешкодити передачі озброєнь від Північної Кореї до Росії.

«Як ми використовуємо всі можливості і використовуватимемо всі можливості для протидії іранським постачанням зброї до Росії, так само ми робитимемо те саме щодо постачання зброї з КНДР до Росії. Є наявні санкційні механізми, ми подивимося на додаткові інструменти та повноваження, які б могли бути залучені», – заявив Прайс.

Він також додав, що США вимагає від усіх країн, які мають можливість вплинути на дії Пхеньяну, вплинути на КНДР.

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Теги: росія війна обстріл Україна Зброя Росії

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