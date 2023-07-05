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Павло Клімкін Дипломат

Висилка грузинського посла – цілком логічний крок

glavcom.ua
«Колись Грузія неодмінно потребуватиме друзів і союзників і, озирнувшись, їх не знайде»
фото з відкритих джерел

У мене є велика симпатія до грузинського народу, але сьогоднішня Грузія на це не заслуговує

Висилка грузинського посла – цілком логічний крок. У Саакашвілі в Україні є свої фанати і свої недоброзичливці, але він громадянин України, і ми маємо його захищати. Принцип «ми своїх не кидаємо» має працювати для всіх, на те він і принцип.

Немає нічого важливішого за людське життя, але із Грузією в нас є значно ширший контекст.

Наприклад, санкції до грузинської авіакомпанії, яка тепер літає в РФ на регулярній основі. Тобто, крім недружніх дій до громадянина України, маємо недружні дії стосовно нас, причому Грузія під час війни не просто уникає санкцій, вона пожвавлює відносини у ключових сферах із РФ. Більше того, у Грузію йде потік російських грошей, і є підстави вважати, що через неї намагаються обійти санкції – від автівок до нафтопродуктів.

Усе це ставить для Грузії одне, але фундаментальне питання: частиною чого вона є або, точніше, прагне стати – Заходу чи «і нашим і вашим»? Я завжди дуже хотів побачити грузинський прапор поряд із нашим перед штаб-квартирами ЄС та НАТО у Брюсселі. У мене є велика симпатія до грузинського народу, але сьогоднішня Грузія на це не заслуговує. Вона навіть не декларує інші, відмінні від наших цінності – вона їх не має. І це дуже сумно.

Колись Грузія неодмінно потребуватиме друзів і союзників і, озирнувшись, їх не знайде. Не знаю, чи це буде трагедією для сьогоднішнього грузинського керівництва, а для Грузії – 100%.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Грузія дипломатія Україна

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