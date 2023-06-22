Уряд представив програму відбудови України. Що з нею не так

Будувати «великими мазками» повітряні замки в своїй уяві – це нормально. Важче втілювати

Я з тих людей, які ще памʼятають, як премʼєр-міністр Валерій Пустовойтенко презентував урядові програми розвитку на 25-30 років.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Там були гарні слова і гарні візії. І навіть цифри розвитку економіки там були дуже оптимістичні.

Але за цих 25 років сталося два Майдани, сталася війна і ще багато чого сталося…

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вчора уряд і ОП презентували свою програму відбудови України в Лондоні. І теж на кілька десятиліть вперед.

Дуже гарні цифри. В які хотілось би вірити. І показники, до яких хотілось би йти.

Однак вже дуже багато моїх знайомих всі ці виступи сприйняли з великою долею скепсису. Як і я (повторюсь, я читав не одну таку програму у своєму житті).

І скепсис полягає не стільки в тому, що коли ця програма (не)буде виконана, про жодного з сьогоднішніх виступаючих навіть не згадають, бо їх на той момент уже не буде у владі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Будувати «великими мазками» повітряні замки в своїй уяві – це нормально. Важче втілювати.

Коли податками вбивають залишки середнього бізнесу; коли за хабарі повертають ПДВ; коли суди реформуються так, що кожна наступна влада змушена їх перереформовувати, коли історії про корупцію щодня в новинних стрічках – це руйнує основні підвалини цих уявних замків.

І перед тим, як їхати до Лондона, урядовцям варто було б спочатку поговорити з вцілілим українським бізнесом. І пояснити їм, на чому базується кожна озвучена красива цифра. І намагатися вирішити хоча б ті проблеми, які існують зараз.

А вже потім рік за роком вибудовувати план на майбутнє. Реальний план, а не уявний.

Бо у мене сьогодні склалося враження, що я слухаю виступи на Петербурзькому економічному форумі, де так само будують «потьомкінські дєрєвні».