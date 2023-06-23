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Україна розгорнула штаби на випадок теракту на ЗАЕС. Оприлюднено перші інструкції

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна розгорнула штаби на випадок теракту на ЗАЕС. Оприлюднено перші інструкції
У випадку аварії на ЗАЕС люди не повинні виходити з укриттів без команди
фото ілюстративне

Громадян закликають зберігати спокій і дотримуватися інструкцій від органів влади

У зв'язку з можливим терактом Росії на Запорізькій атомній електростанції відсьогодні в Україні розгорнуто роботу штабів, в яких будуть присутні енергетики, представники ДСНС, поліція, медики. Про це в ефірі телемарафону заявив глава МВС Ігор Клименко.

Клименко закликав зберігати спокій і дотримуватися інструкцій від органів влади.

«Що стосується ЗАЕС. Той радіоактивний фон, який можливо буде після будь-яких заходів у повітрі, буде зберігатися приблизно одну добу. На 80% ми зменшимо радіоактивний фон саме протягом доби», – розповів він.

Міністр наголосив, що за цей час, якщо не буде евакуаційних заходів, кожен громадянин має закритися у своєму приміщенні, закрити вентиляцію, вимкнути кондиціонери. Також треба ущільнити всі отвори, які є в будинках або квартирах, вологою тканиною або скотчем. – «Ми будемо чітко давати всі вказівки і всі правила поведінки протягом цього часу».

Зазначається, що найближчими днями буде проведено відповідні навчання з перекриттям доріг, розгортанням санітарних блокпостів. Клименко зазначив, що все обладнання для виміру радіації, яке має Україна, готове до використання.

Всі громадяни, які захочуть виїхати з цієї території, будуть забезпечені відповідним транспортом. Йдеться про 200-кілометрову зону навколо ЗАЕС – це близько 500 тис. громадян.

На час «ситуації, яка може виникнути», люди не повинні виходити з укриттів без команди.

Якщо людина перебуває на вулиці, вона має скористатися респіратором або медичною маскою.

Нагадаємо, що 22 червня українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. 

Кремль цинічно відреагував на таку заяву.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Зокрема, вони додатково замінували ставок-охолоджувач станції.

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Теги: МВС Україна радіація Запорізька АЕС

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