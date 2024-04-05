Головна Світ Політика
search button user button menu button

Землетрус перервав виступ Небензі на Раді Безпеки ООН у Нью-Йорку

Катерина Іванова
glavcom.ua
Землетрус перервав виступ Небензі на Раді Безпеки ООН у Нью-Йорку
Постійний представникк РФ при ООН Василь Небензя
фото: адміністрація президента РФ

Землетрус у штаті Нью-Джерсі вплинув на роботу Ради Безпеки ООН

Засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку було призупинене через землетрус. Зокрема, було перервано виступ постійного представника Росії при ООН Василя Небензі. Про це повідомляє прокремлівське видання ТАСС.

Землетрус у штаті Нью-Джерсі вплинув на роботу Ради Безпеки ООН, члени якої зібралися в п'ятницю для обговорення ситуації на Близькому Сході.

Екстрене сповіщення, яке надійшло на мобільні пристрої, перервало виступ постійного представника Росії при ООН Василя Небензі.

Згодом, після завершення відчутних коливань, робота Ради Безпеки була відновлена.

Нагадаємо, Вранці 5 квітня біля Східного узбережжя США було зафіксовано землетрус магнітудою 4,8. Коливання ґрунту відчувались від Філадельфії до Нью-Йорку.

Через землетрус припинили свою роботу міжнародний аеропорт імені Джона Кеннеді у Нью-Йорку, аеропорт Ньюарк Ліберті у Нью-Джерсі та аеропорт Балтімор-Вашингтон. Це необхідно для перевірки стану злітно-посадкових смуг.

Мерія Нью-Йорка заявила, що наразі у місті тривають перевірки щодо можливих руйнувань. Однак поки інформації про будь-які пошкодження у чиновників немає.

Епіцентр землетрусу був розташований поруч із містом Вайтхаус-Стейшн у Нью-Джерсі, повідомила Геологічна служба США. Інженерно-технічне відділення Східного округу Бюро автомобільних доріг зафіксувало щонайменше дев'ять каменепадів і зсувів ґрунту в коридорі дороги Сухуа провінційного шосе 9.

Читайте також: Найсильніший за 25 років землетрус на Тайвані: чому вчені не здивувалися
Теги: вчені землетрус Вашингтон робота аеропорт дороги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Представник Об'єднаного програмного офісу зауважив, що хоча союзникам по НАТО обіцяли завершити цей процес до січня 2024 року, сертифікацію було отримано 12 жовтня
Винищувачі США F-35 сертифіковано для несення ядерних бомб
8 березня, 21:46
Величезну комету можна буде побачити найближчими тижнями
«Більша за Еверест»: гігантська комета наближається до Землі
13 березня, 09:07
Японію сколихнув потужний землетрус
Японію сколихнув потужний землетрус
15 березня, 01:20
Відвідування пабів залишається національною традицією британців
Британці через глобальне потепління можуть залишитись без улюбленого напою
28 березня, 23:10
Авдіївка стала ареною запеклих боїв.
Воїн ЗСУ 41 день тримав підвал у Авдіївці
24 березня, 14:23
Зовні дикий пухнастик майже не відрізняється від домашньої кішки – він має масивне тіло та невисокі ноги з великими ступнями
На Тернопільщині помічено дикого кота, який вважався практично зниклим в Україні
1 квiтня, 21:11
У Кракові пропав дефектоскоп і поліція не може його знайти
У Кракові за загадкових обставин зник небезпечний радіоактивий пристрій
27 березня, 14:02
Звернення підписали 39 нобелівських лауреатів з різних галузей
Нобелівські лауреати опублікували звернення із закликом до негайної допомоги Україні
28 березня, 10:39
3 квітня поблизу Тайваню стався потужний землетрус
Багатоповерхівки руйнувалися на очах. Тайвань сколихнув потужний землетрус (фото, відео)
3 квiтня, 07:53

Політика

Естонська розвідка прокоментувала заяви Лукашенка про підготовку до війни
Естонська розвідка прокоментувала заяви Лукашенка про підготовку до війни
Землетрус перервав виступ Небензі на Раді Безпеки ООН у Нью-Йорку
Землетрус перервав виступ Небензі на Раді Безпеки ООН у Нью-Йорку
Євросоюз хоче вивести Вірменію з орбіти Росії – Politico
Євросоюз хоче вивести Вірменію з орбіти Росії – Politico
Молдова відреагувала на знайдені уламки дрона біля кордону з Україною
Молдова відреагувала на знайдені уламки дрона біля кордону з Україною
Молдова визнала екстремістським російський триколор
Молдова визнала екстремістським російський триколор
Трибунал для Путіна може бути створений вже цього року – єврокомісар
Трибунал для Путіна може бути створений вже цього року – єврокомісар

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Одна з країн ЄС хоче надати біженцям дозвіл на довгострокове проживання
17K
Індія зробила чергову «ведмежу послугу» нафті з Росії
16K
Хрест на військових могилах. Кому «заважає»?
12K
Кіпр захлинається від напливу біженців з однієї країни
7681
Путін намагається заспокоїти росіян щодо економічних наслідків війни та трудової міграції – ISW
7161
Норвегія зробила заяву щодо введення військ в Україну

Новини

Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
Сьогодні, 19:30
У Нью-Йорку стався землетрус (відео)
Сьогодні, 18:55
Лідер боснійських сербів нагородив Орбана орденом. Раніше такий отримав Путін
Сьогодні, 18:18
У Києві діти отруїлися наркотичними речовинами у шоколаді
Сьогодні, 16:45
СБУ повідомила про підозру «експерту» з телеканалів Медведчука
Сьогодні, 16:33
ЗМІ: Дисертацію судді Босого з пʼятої спроби перевірять на плагіат – глава НАЗЯВО Бутенко
Сьогодні, 16:26

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua