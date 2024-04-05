Землетрус перервав виступ Небензі на Раді Безпеки ООН у Нью-Йорку

Землетрус у штаті Нью-Джерсі вплинув на роботу Ради Безпеки ООН

Засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку було призупинене через землетрус. Зокрема, було перервано виступ постійного представника Росії при ООН Василя Небензі. Про це повідомляє прокремлівське видання ТАСС.

Землетрус у штаті Нью-Джерсі вплинув на роботу Ради Безпеки ООН, члени якої зібралися в п'ятницю для обговорення ситуації на Близькому Сході.

Екстрене сповіщення, яке надійшло на мобільні пристрої, перервало виступ постійного представника Росії при ООН Василя Небензі.

Згодом, після завершення відчутних коливань, робота Ради Безпеки була відновлена.

Нагадаємо, Вранці 5 квітня біля Східного узбережжя США було зафіксовано землетрус магнітудою 4,8. Коливання ґрунту відчувались від Філадельфії до Нью-Йорку.

Через землетрус припинили свою роботу міжнародний аеропорт імені Джона Кеннеді у Нью-Йорку, аеропорт Ньюарк Ліберті у Нью-Джерсі та аеропорт Балтімор-Вашингтон. Це необхідно для перевірки стану злітно-посадкових смуг.

Мерія Нью-Йорка заявила, що наразі у місті тривають перевірки щодо можливих руйнувань. Однак поки інформації про будь-які пошкодження у чиновників немає.

Епіцентр землетрусу був розташований поруч із містом Вайтхаус-Стейшн у Нью-Джерсі, повідомила Геологічна служба США. Інженерно-технічне відділення Східного округу Бюро автомобільних доріг зафіксувало щонайменше дев'ять каменепадів і зсувів ґрунту в коридорі дороги Сухуа провінційного шосе 9.