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Винищувачі США F-35 сертифіковано для несення ядерних бомб

Катерина Іванова
glavcom.ua
Винищувачі США F-35 сертифіковано для несення ядерних бомб
Представник Об'єднаного програмного офісу зауважив, що хоча союзникам по НАТО обіцяли завершити цей процес до січня 2024 року, сертифікацію було отримано 12 жовтня
фото: navylookout.com

Винищувачі F-35 стали літаками «подвійного призначення», які можуть нести як звичайні, так і ядерні бомби

Американський ударний винищувач F-35A був офіційно сертифікований для переміщення термоядерної гравітаційної бомби B61-12. Про це повідомив представник Об'єднаного програмного офісу F-35 Расс Гомере, зазначає Breaking Defense.

«F-35A – це перший літак п'ятого покоління, здатний нести ядерну зброю, і перша нова платформа (винищувач або бомбардувальник), що досягла цього статусу з початку 1990-х років. Ця робота з ядерної сертифікації F-35 є кульмінацією понад 10 років інтенсивних зусиль усього атомного підприємства, до якого входять 16 різних державних і галузевих зацікавлених сторін», – сказав Гомере.

Тепер деякі з літаків даного типу зможуть нести ядерні бомби B61-12. Таким чином винищувачі F-35 стали літаками «подвійного призначення», які можуть нести як звичайні, так і ядерні бомби.

Гомере заявив, що США та НАТО отримали важливий потенціал, який підтримує зобов'язання Вашингтона щодо розширеного стримування раніше, ніж очікувалося.

Видання зазначає, що наразі близько 100 старих варіантів бомб B61 перебувають у союзників по НАТО в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині. Перші чотири країни є плановими експлуатантами F-35.

Нагадаємо, Україна готує свої аеродроми до прийому та експлуатації винищувачів F-16, адаптуючи злітно-посадкові смуги та стоянки для розміщення західних літаків.

«У нас багато оперативних аеродромів, але будуть визначені ті, з яких будуть працювати F-16. Так само підготовка місць та стоянок цих літаків має відбуватися, як і зараз відбувається з радянськими літаками, які нас є на озброєнні, шляхом розосередження, маскування», - додав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Стало відомо, що США планують передати Фінляндії понад пів сотні винищувачів F-35, а також танки M1A1 Abrams для посилення кордону НАТО з Росією. 

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Теги: Юрій Ігнат винищувач танки робота Україна літак

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