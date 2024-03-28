Нобелівські лауреати опублікували звернення із закликом до негайної допомоги Україні

Науковці закликали світових лідерів відмовитися від будь-яких ілюзій щодо Путіна і його режиму

Десятки нобелівських лавреатів підписали відкрите звернення до світових лідерів із закликом суттєво збільшити допомогу Україні та не визнавати переобрання Володимира Путіна президентом РФ.

Про це йдеться у зверненні, яке опублікувало видання T-invariant. Свій підпис у цьому зверненні поставила українська правозахисниця Олександра Матвійчук, очільниця «Центру громадянських свобод», який отримав премію у 2022 році.

Науковці закликають суттєво збільшити допомогу Україні, яка має перемогти, а не просто «не програти».

«Своєчасна допомога українцям скоротить втрати людських життів і допоможе вигнати агресора з їхньої землі. Невдачі Путіна під час військової агресії будуть сприйняті як моральна перемога мільйонами росіян, зміцнять їхні надії на демократичне майбутнє і мобілізують антивоєнний рух», – сказано у зверненні.

Підписанти вважають, що війна в Україні та загибель Навального стосуються не тільки РФ і України – кремлівський режим показав, що Путін являє собою пряму загрозу всьому людству. А, на їх думку, з моменту приходу до влади 2000 року Путін систематично знищував пострадянські демократичні інститути і розпалював конфлікти в країнах колишнього СРСР.

Нобелівські лауреати нагадують: жахи світових війн XX століття показали, що людство здатне уникнути самознищення лише за дотримання принципів демократії та міжнародного правового законодавства.

«Ми, вчені всього світу, закликаємо політичних лідерів з усією силою виступити за мир, прогрес і права людини. Як члени міжнародної наукової спільноти ми глибоко стурбовані тим, що науковому прогресу загрожують диктатори, які пригнічують інтелектуальну свободу, особливо тоді, коли глобальна співпраця є настільки важливою на тлі пандемій, зміни клімату та екзистенціальної загрози зброї масового знищення», – заявили лауреати.

Науковці закликали світових лідерів відмовитися від будь-яких ілюзій щодо Путіна і його режиму, зокрема, від спроб його «умиротворення», оскільки така практика веде до подальших злочинів проти людяності.

Загалом звернення підписали 39 нобелівських лауреатів з різних галузей.

Нагадаємо, понад 30 світових зірок звернулися до українців зі словами підтримки у другу річницю повномасштабної війни. На опублікованому відео зірки підтримують українців у боротьбі проти агресії РФ, деякі з них говорять українською «Слава Україні!».

Стало відомо, що Путін послав тривожний сигнал НАТО, те ж саме він говорив перед вторгненням в Україну.