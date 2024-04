У Нью-Йорку стався землетрус (відео)

Вранці 5 квітня біля Східного узбережжя США було зафіксовано землетрус магнітудою 4,8. Коливання ґрунту відчувались від Філадельфії до Нью-Йорку. Про це повідомляє CNN.

За даними правоохоронців, перші коливання ґрунту були відчутні близько 10:30 ранку за місцевим часом.

BREAKING: A preliminary 4.8 magnitude earthquake has been reported in New Jersey near Lebanon. Shaking has been felt throughout Northeast, including New York City, Connecticut, and Pennsylvania.



Did you feel it? We’re following this developing story: pic.twitter.com/Jb32bPdp9q