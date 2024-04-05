У Нью-Йорку стався землетрус (відео)
Мерія Нью-Йорка заявила, що наразі у місті тривають перевірки щодо можливих руйнувань
Вранці 5 квітня біля Східного узбережжя США було зафіксовано землетрус магнітудою 4,8. Коливання ґрунту відчувались від Філадельфії до Нью-Йорку. Про це повідомляє CNN.
За даними правоохоронців, перші коливання ґрунту були відчутні близько 10:30 ранку за місцевим часом.
BREAKING: A preliminary 4.8 magnitude earthquake has been reported in New Jersey near Lebanon. Shaking has been felt throughout Northeast, including New York City, Connecticut, and Pennsylvania.— The Weather Channel (@weatherchannel) April 5, 2024
Did you feel it? We’re following this developing story: pic.twitter.com/Jb32bPdp9q
Через землетрус припинили свою роботу міжнародний аеропорт імені Джона Кеннеді у Нью-Йорку, аеропорт Ньюарк Ліберті у Нью-Джерсі та аеропорт Балтімор-Вашингтон. Це необхідно для перевірки стану злітно-посадкових смуг.
Мерія Нью-Йорка заявила, що наразі у місті тривають перевірки щодо можливих руйнувань. Однак поки інформації про будь-які пошкодження у чиновників немає.
Епіцентр землетрусу був розташований поруч із містом Вайтхаус-Стейшн у Нью-Джерсі, повідомила Геологічна служба США.
Нагадаємо, вранці у середу, 3 квітня, Тайвань струсонув землетрус магнітудою 7,2 балів. Епіцентр поштовхів був зафіксований на глибині 15,5 км біля Хуаляня - міста, популярного серед туристів на східному узбережжі острова.
Підземні поштовхи також були чітко відчутні в столиці Тайваню Тайбеї, де в кількох частинах міста відбулися відключення електроенергії. Оголошено ризик цунамі через землетрус на японських та філіппінських островах.
Інженерно-технічне відділення Східного округу Бюро автомобільних доріг зафіксувало щонайменше дев'ять каменепадів і зсувів ґрунту в коридорі дороги Сухуа провінційного шосе 9.
Коментарі — 0